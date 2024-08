Jak wykazało badanie przeprowadzone przez American Psychological Association w 2023 roku, pieniądze i stan krajowej gospodarki to największe czynniki stresu we wszystkich grupach wiekowych obywateli i obywatelek USA. Stresują one 83 proc. osób w wieku od 18 do 34 lat, 77 proc. osób między 35 a 44 rokiem życia i 63 proc. osób w przedziale wiekowym 45-64 lata.

Reklama

O pieniądzach się nie rozmawia? To bardzo szkodliwy mit

Stres związany z finansami przejawia się problemami z koncentracją, poczuciem przytłoczenia a nawet trudnościami z codziennym funkcjonowaniem. Mimo to, jak przyznaje Crisp, wielu specjalistów i specjalistek zajmujących się terapią nie ma żadnego przeszkolenia do rozmów o finansach, a literatura w tym temacie jest niezwykle skąpa. Stąd też osoby chcące znaleźć wsparcie w momencie, kiedy tarapaty pieniężne zagrażają ich zdrowiu psychicznemu, trafiają na systemową ścianę.

Reklama

Crisp postuluje, aby poświęcić więcej uwagi stosunkowo młodej dziedzinie, jaką jest psychologia finansów. Dotyczy ona pracy z pacjentem nad jego relacjami z pieniędzmi. Może obejmować wsparcie go w stawieniu czoła problemom finansowym w rodzaju pętli zadłużenia. Może służyć pracy nad cechami, które prowadzą do nadmiernej rozrzutności, np. z impulsywnością. Jej nadrzędnym celem jest rozmontowanie powszechnych przekonań w rodzaju „o pieniądzach się nie rozmawia” czy „wydawanie pieniędzy na własne zachcianki to przejaw egoizmu”.

Psycholożka zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter psychologii finansów – łączenie pacjentów z doradcami finansowymi czy zasobami edukacyjnymi związanymi z zarządzaniem domowym budżetem. Według Crisp to bardzo rozwojowa dziedzina w czasach inflacji i kryzysu gospodarczego.