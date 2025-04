Odliczenie na okulary w rocznym rozliczeniu podatkowym

Wielu pracowników może liczyć na to, że otrzymają od pracodawcy refundację zakupu okularów korygujących wzrok. Jednak aby tak było, muszą oni spełnić określone w przepisach warunki. Na gruncie obowiązujących przepisów, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym przy obsłudze monitora ekranowego:

profilaktyczną opiekę zdrowotną,

okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracownikiem w rozumieniu rozporządzenia jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. I choć dla coraz większej liczby pracowników komputer jest obecnie podstawowym narzędziem pracy, z którego korzystają przez niemal cały dzień roboczy, to jednak nie dotyczy to wszystkich grup zawodowych i nadal wiele osób nie ma możliwości skorzystania z tego rodzaju pomocy. Pojawia się pytanie, czy osoby te mogą obniżyć koszty zakupu okularów w inny sposób, np. poprzez odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym? Otóż okazuje się, że niektórzy będą mogli to zrobić.

Odliczenie na okulary w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Jedną z ulg, których uwzględnienie w rocznym rozliczeniu podatkowym jest możliwe jest ulga rehabilitacyjna. Jej mechanizm pozwala na odliczenie od dochodu m.in. kwot wydatków poniesionych na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. W świetle takiego brzmienia przepisu nie budzi wątpliwości to, że okulary jako narzędzie ułatwiające wykonywanie czynności życiowych mogą zostać objęte zakresem tej ulgi. Rzecz jednak w tym, że aby móc z niej skorzystać, trzeba najpierw spełnić wymagane prawem warunki. Przede wszystkim możliwość zastosowania ulgi rehabilitacyjnej jest ograniczona do osób niepełnosprawnych lub podatników, na których utrzymaniu są takie osoby. Prawo do uwzględnieniu w uldze rehabilitacyjnej wydatków na zakup okularów w przypadku osób niepełnosprawnych potwierdzają organy podatkowe.

Odliczenie trzeba pomniejszyć o refundację od pracodawcy

Jedna z wydanych interpretacji dotyczyła podatniczki, która nie miała orzeczonej niepełnosprawności okulistycznej, a niepełnosprawność ruchową w stopniu lekkim. Jednak w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności ruchowej zamieszczono wskazanie dotyczące konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające podatniczce funkcjonowanie według potrzeb. Okulary korekcyjne ułatwiają jej wykonywanie czynności życiowych, w tym, wykonywanie pracy zawodowej urzędniczej, przed biurkiem i komputerem. Okulary są dopasowane do wady wzroku podatniczki, a zatem są indywidualnym sprzętem, również niezbędnym w rehabilitacji ruchowej – usytuowanie w szkłach linii patrzenia w dal na wyższej wysokości wymusza konieczność zachowania właściwej postawy kręgosłupa, zapobiegając dalszym uszkodzeniom. Biorąc to pod uwagę, organ podatkowy uznał, że wydatek poniesiony przez podatniczkę na zakup okularów korekcyjnych jest wydatkiem na zakup indywidualnego sprzętu, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Podatniczka ma więc prawo uwzględnić je w rozliczeniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jednak odliczeniu podlega wydatek pomniejszony o otrzymany zwrot od pracodawcy (refundację) – patrz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.285.2023.2.AKU).