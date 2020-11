"W środę niewiele się działo na warszawskim parkiecie. Można powiedzieć, że to była sesja +na przeczekanie+ i bez historii. Wygląda na to, że inwestorzy oczekują obecnie na korektę na światowych rynkach akcji. Warto pamiętać, że od czterech tygodni rynki akcji mocno rosną, a od początku listopada WIG20 zyskał blisko 23 proc. i jest to jak na razie najlepszy miesiąc od stycznia 1996 roku" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM, Krystian Brymora.

Analityk spodziewa się także niewielkich zmian indeksów podczas czwartkowej sesji na GPW.

"Sesja w czwartek na warszawskim parkiecie także może być spokojna, m.in. ze względu na Dzień Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych i brak aktywności amerykańskich inwestorów" - ocenił.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 wzrósł 0,04 proc. do 1.860,15 pkt., WIG zwyżkował 0,18 proc. do 53.401,80 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,83 proc. do 3.752,56 pkt., a sWIG80 stracił 0,33 proc. i osiągając poziom 14.998,37 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.290 mln zł, z czego 1.089 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (157 mln zł) oraz CD Projektu (127 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił minimalnie ok. 0,1 proc., a S&P 500 zniżkował 0,32 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy, który poszedł w górę o 2,87 proc., a także branża spożywcza, zwyżkująca 2,68 proc.

Z kolei na wartości stracił WIG-leki (w dół 1,67 proc.).

Podczas środowej sesji najlepiej w WIG20 radziły sobie akcje CCC, które wzrosły 4,33 proc. Była to szósta sesja spółki bez spadków, wcześniej CCC miała cztery wzrostowe i jedną neutralną sesję.

Solidnie zyskały także: PGNiG (wzrost o 3,34 proc.) oraz Lotos (o 3,03 proc.).

KGHM wzrósł 2,91 proc. do 152,3 zł, dzięki czemu ponownie poprawił tegoroczne maksima i znajduje się na poziomach z kwietnia 2013 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa poszła w górę 2,81 proc. Producent węgla koksowego zyskał po raz czwarty z rzędu.

Z kolei najmocniej w WIG20, bo o 4,59 proc., zniżkował kurs Dino Polska.

Mocno w dół poszły także akcje CD Projektu (spadek o 1,91 proc.) oraz Play Communications (o 1,54 proc.).

Po siedmiu wzrostowych sesjach akcje PZU straciły w środę 0,93 proc.

Blisko 1 proc. w dół poszły notowania PKN Orlen. W trakcie sesji podano, że PKN Orlen kupił w wezwaniu 45.175.558 akcji Energi. Po rozliczeniu transakcji PKN Orlen będzie łącznie posiadać 376.488.640 akcji Energi, stanowiących około 90,92 proc. kapitału zakładowego oraz około 93,28 proc. ogólnej liczby głosów na WZ.

Liderem wzrostów w indeksie średnich spółek okazała się spółka GTC, która zyskała 7,81 proc.

Na kolejnym miejscu pod względem wzrostów w mWIG40 znalazł się PlayWay - zyskujący 6,23 proc., którego kurs wyniósł 631 zł. Spółka znalazła się na swoich historycznych maksimach.

2,73 proc. do góry poszły akcje Asseco Poland. Po zakończeniu wtorkowej sesji GPW Benchmark poinformował, że Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20.

Przed środową sesją wyniki opublikowała grupa Echo Investment. Zysk netto jednostki dominującej Echo Investment w III kwartale wyniósł 36,2 mln zł wobec 49,1 mln zł przed rokiem i był zgodny z konsensusem PAP Biznes na poziomie 36,8 mln zł zysku. Kurs spółki zyskał 1,54 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej straciły Mercator - w dół 4,62 proc. 11 bit studios, który potaniał 4,52 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Capital Park - o 3,46 proc. i Torpol - o 3,2 proc.

Zysk netto AB, dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej, wyniósł w I kwartale 2020/21 r. 19,1 mln zł, podczas gdy średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 15 mln zł. Kurs spółki zyskał 2,93 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 8,3 proc., poszły akcje Medicalgorithmics.

Grupa Medicalgorithmics odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 3,4 mln zł straty netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 80 tys. zł zysku netto przed rokiem. Przychody grupy spadły w tym czasie do 25,1 mln zł z 42,2 mln zł przed rokiem.

W sWIG80 mocno potaniały także Harper Hygienics (w dół 7,61 proc.) oraz Cormay (o 4,78 proc.).