Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,20 proc. i wyniósł 29.884,78 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,18 proc. i wyniósł 3.669,01 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,05 proc., do 12.349,37 pkt.

Analitycy Barclays prognozują, że w 2021 roku indeks S&P 500 przekroczy poziom 4000 punktów. Rownież giełdy europejskie pobiją rekordy dzięki wzrostowi wyników spółek i szczepionce, która pomoże zapanować nad pandemią koronawirusa.

„Zatwierdzenie wysoce skutecznej szczepionki może oznaczać początek końca zawirowań gospodarczych z powodu pandemii COVID-19 i początek nowej hossy na rynku akcji. Naukowcy przybyli na ratunek i dostarczyli to, czego inwestorzy oczekiwali na Boże Narodzenie” - powiedział Mike Bell, globalny strateg rynkowy w J.P. Morgan Asset Management.

Reklama

Analitycy są zgodni, że rynki są cały czas pozytywnie nastawieni do ryzyka.

„Ogólne nastawienie do ryzyka pozostaje niezmienione - być może mamy dziś do czynienia z pewną konsolidacją, ale jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, skąd skalę wzrostów w listopadzie” - powiedział Derek Halpenny, szef działu badań rynków globalnych w MUFG.

Akcje Pfizera szły w górę o 4 proc. W środę brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że szczepionka na koronawirusa firmy Pfizer i BioNTech została dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii. Szczepionka zostanie udostępniona w całej Wielkiej Brytanii od przyszłego tygodnia. Zjednoczone Królestwo jest pierwszym krajem na świecie, który dopuścił do użytku szczepionkę na koronawirusa opracowaną przez Pfizer i BioNTech.

Lider większości w senacie Mitch McConnell odrzucił ponadpartyjną propozycję pakietu stymulacyjnego o wartości 908 miliardów dolarów, mającego na celu przełamanie impasu związanego z nowymi bodźcami w Kongresie.

Rozmowy na temat wsparcia dla gospodarki na czas epidemii toczyły się intensywnie w lecie, od tego czasu jednak nie odnotowano znaczącego postępu. McConnell deklarował, że nie zgodzi się na pakiet przekraczający bilion dolarów. Demokraci optują za wyższą kwotą.