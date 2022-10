Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 338 punktów, czyli 1,12 proc. i wyniósł 30.523,80 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,14 proc. i wyniósł 3.719,98 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,90 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.772,40 pkt.

Analitycy zastanawiają się jak długo może potrwać obecny rajd na giełdach.

„W ciągu ostatniego tygodnia nadal mamy silne poczucie rajdu na rynku bessy. Otoczenie gospodarcze wygląda zdradliwie i nawet nie wiemy, czy znajdujemy się obecnie na szczytowych poziomach inflacji i wycenach stóp procentowych. Są to znaczne przeszkody, które sprawią, że każde odbicie na giełdzie będzie niezwykle trudne” - powiedział Craig Erlam, starszy analityk rynku w Oanda Europe.

„Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy ten rajd szybko się załamie, ale fakt, że rozpoczął się pomimo wysokiej inflacji w USA jest pozytywny. Ryzyko dla perspektywy gosp. nie jest już za nami, ale czy szczyt niepewności jest już za nami? Być może” – powiedziała Esty Dwek, dyrektorka ds. inwestycji Flowbank SA.

Nastroje dotyczące rynku akcji i globalnego wzrostu PKB wśród zarządzających funduszami ankietowanych przez Bank of America wskazują na pełną kapitulację, otwierając drogę do zwyżek na rynku akcji w 2023 r.

„Płynność na rynku znacznie się pogorszyła. Choć giełda była dotąd odporna na negatywny sentyment do zeszłego miesiąca, lecz teraz zaczęła lepiej odzwierciedlać pesymizm inwestorów” – podali w raporcie stratedzy BofA.

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozy wzrostu USA na ten i następny rok i miała ostrzec, że podwyżki stóp procentowych i inflacja wepchną gospodarkę w recesję w stylu lat 90.

Z projekcji modelu Bloomberg Economics wynika, że amerykańska gospodarka na 100 proc. wejdzie w recesję w ciągu następnych 12 miesięcy.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), spadł w październiku do 38 pkt. wobec 46 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 43 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA we wrześniu wzrosła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,2 proc.

Przetwórstwo przemysłowe wyniosło +0,4 proc. mdm. Prognozowano +0,2 proc., wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 80,3 proc. vs konsensus 80 proc. i wobec 80,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 80 proc.

W USA trwa sezon publikacji wyników spółek za trzeci kwartał.

Johnson & Johnson spadł o 0,4 proc., pomimo kilkuprocentowych wzrostów w ciągu dnia. Przychody wyniosły 23,79 mld USD wobec oczekiwanych przez analityków 23,46 mld USD.

Goldman Sachs zwyżkował o 2 proc. Przychody netto banku w trzecim kwartale wyniosły 11,98 mld USD wobec oczekiwanych 11,37 mld USD. Dzień wcześniej lepsze od oczekiwań wyniki podały również inne banki: Bank of America oraz Bank of New York Mellon.

Po lepszych od oczekiwań wynikach akcje Lockheed Martin zyskały ponad 8 proc.

Hasbro spadł o 3 proc., a zysk na akcję firmy w trzecim kwartale wyniósł 1,42 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,56 USD.

Microsoft zyskał 0,4 proc. po doniesieniach, że w tym tygodniu zwolni prawie tysiąc pracowników

Według danych Refinitiv IBES analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.

„Pierwsze raporty spółek za III kwartał były pozytywne, a rząd Wielkiej Brytanii zaobserwował pewną stabilizację. Te okoliczności i ogólnie niskie wyceny były prawdziwą siłą napędową rynku akcji w ciągu ostatnich kilku dni” – powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 4 pb. do 4,05 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 6 pb. do 4,08 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -42 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 13 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 82,21 USD za baryłkę, po spadku o 3,74 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 3 proc. do 88,88 USD/b.