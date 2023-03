Kapitalizacja wielu dużych graczy zmniejszyła się o kilka, a nawet kilkanaście procent. Szwajcarski UBS i francuski BNP Paribas straciły ok. 10 proc. (stan na 20 marca). Wśród banków, które również mocno oberwały od inwestorów są m. in. JP Morgan Chase & Co. (USA), HSBC (Wielka Brytania) oraz MUFG (Japonia).

Przejęcie Credit Suisse przez UBS oraz działania amerykańskich instytucji uspokoiły tymczasowo sytuację na rynkach. Kryzys bankowy jednak narasta – Fed i Szwajcarski Bank Narodowy zdecydowały właśnie na dniach o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych w najtrudniejszej sytuacji są małe banki, których bilanse obciążają w dużej mierze znajdujące się w trudnej sytuacji nieruchomości komercyjne.