ING Bank Śląski odnotował 908,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 860,4 mln zł wobec 1 732,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 523,7 mln zł wobec 534 mln zł rok wcześniej.

"Dochody ogółem wzrosły o 7% do 2 460,2 mln zł; koszty ogółem wzrosły o 8% do 1 004,6 mln zł; wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 1 455,6 mln zł; zysk brutto wzrósł o 13% do 1 208,8 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 19,5% wobec 17,5% rok wcześniej, natomiast ROE po korekcie o MCFH - odpowiednio: 10,7% wobec 16,5%.

Wskaźnik Koszty ogółem z podatkiem bankowym/dochody (%) wyniósł w I kw. br. 47,3% wobec 47% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio 16,37% wobec 15,42% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier 1 - odpowiednio: 14,86% wobec 13,81%.

"Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 4,86 pkt proc. i 5,35 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 11,509% i 9,509%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 16,28% i 14,7%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Koszty ryzyka łącznie z kosztami ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kw. br. 88,2 mln zł wobec 151,6 mln zł rok wcześniej, podatek bankowy - odpowiednio: 158,6 mln zł wobec 151,7 mln zł rok wcześniej.

"Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 153,6 mln zł w I kw. 2023 roku (172,8 mln zł przed rokiem). Roczne koszty KNF poniesione w I kw. 2023 roku wyniosły 24,5 mln zł (22 mln zł przed rokiem)" - czytamy dalej w prezentacji.

Aktywa razem banku wyniosły 227,66 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 217,27 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"W pierwszym kwartale funkcjonowaliśmy w sytuacji zaburzeń oraz niepewności na rynku. To nie oznacza jednak, że realizowanie strategii wspierania klientów w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji finansowych w jakikolwiek sposób jest słabsze lub mniej ważne. W moim przekonaniu w ciągu minionego kwartału bez wątpliwości realizowaliśmy założenia naszej misji, co widzimy we wzroście liczby klientów i w przeprowadzanych przez nich transakcjach" - powiedział prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

"W pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyliśmy bazę klientów oraz główne wolumeny komercyjne. Osiągnęliśmy wzrost wartości kredytów do 158 mld zł, czyli o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 12%, osiągając poziom 190,3 mld zł. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,4 mln (wzrost o 63 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 543,2 tys. firm (wzrost o 30 tys. r/r)" - dodał prezes.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* liczba klientów bankowości detalicznej 4 423 tys. (wzrost o 63 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 96 tys. r/r),

* liczba klientów bankowości korporacyjnej 543,2 tys. (wzrost o 30 tys. r/r), z czego 438 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 10 tys. r/r), 101,5 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 20 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),

* wzrost wartości kredytów o 5% do 158 mld zł,

* wzrost depozytów o 12% do 190,3 mld zł, wymieniono także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 908,7 mln zł wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)