Grenevia odnotowała 60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 62 mln zł wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 104 mln zł wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 260 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w I kw. 2023 roku wyniosły 370 mln zł, co oznacza wzrost o 42% względem okresu porównywalnego w 2022r. głównie dzięki wyższym przychodom w segmencie Famur, elektroenergetyki i PV oraz kontrybucji nowego segmentu e-mobilności. Udział sprzedaży Grupy Grenevia z rynków zagranicznych w I kw. 2023 spadł do 17%, głównie w wyniku ograniczenia sprzedaży do Rosji i krajów WNP z 18% do ok. 5% oraz zakończenia realizacji wcześniejszych kontraktów m.in. na rynek USA czy Chin. Spółka po wybuchu wojny w Ukrainie wstrzymała ofertowanie na nowe maszyny i urządzenia (kompleksy ścianowe) na rynek rosyjski, a notowane przychody to głównie efekt realizacji zobowiązań serwisowych wynikających z umów zawartych w poprzednich okresach. Jednocześnie spółka rozpoczęła proces dezinwestycji posiadanych na terenie Rosji aktywów, celem całkowitego wycofania się z rynku rosyjskiego. Wzrost przychodów przełożył się na poprawę poziomu EBITDA, która w I kw. 2023 roku wyniosła 104 mln zł (wzrost o 12 mln zł względem okresu porównywalnego). Rentowność EBITDA wyniosła 28%. Natomiast zysk netto [ogółem] w omawianym okresie osiągnął poziom 43 mln zł i był wyższy o 19% względem I kw. 2022. Negatywne przepływy z działalności operacyjnej w 1 kwartale 2023r. w kwocie -154 mln zł to głównie efekt wzrostu zapasów w segmentach PV oraz e-mobilność oraz spadku zobowiązań w segmencie Famur wyniku rozliczenia kontraktów długoterminowych. Na koniec marca 2023 roku dług netto wyniósł 400 mln zł, co względem EBITDA (za ostatnie 4 kwartały) stanowi 1,0x" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 74 mln zł wobec 45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grenevia (dawniej Famur) jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2022 r. miała 1 296 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)