Tauron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do ponad 3 mld zł w 2024 r. wobec ok. 2,5 mld zł w br., poinformował prezes Paweł Szczeszek. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

"Przez ostatnie 8 lat wydawaliśmy niecałe 2 mld zł [rocznie] na sieć dystrybucyjną, w tym roku wydajemy 2,5 mld zł, a od przyszłego roku będzie to już ponad 3 mld zł" - powiedział Szczeszek podczas konferencji prasowej.

Wzrost nakładów inwestycyjnych do 3 mld zł pozwoli na zwiększenie możliwości przyłączeń nowych klientów do ok. 50 tysięcy. W ostatnich latach średniorocznie firma przyłączała do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów. Od 2016 roku liczba klientów Tauron Dystrybucji wzrosła o 360 tysięcy. Zwiększone środki przełożą się również na modernizację 1 220 kilometrów linii elektroenergetycznych, rozbudowę 345 stacji transformatorowych, a także instalację 600 tysięcy inteligentnych liczników, podano w komunikacie.

"Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie. Powodzenie transformacji energetycznej jest więc uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. W tym kontekście pomysły dotyczące wydzielenia spółek dystrybucyjnych z grup energetycznych nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, są wręcz bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - powiedział także prezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)