Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy NanoGroup zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 3 699 490 akcji serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji nowej emisji, wynika z przyjętych uchwał. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1 zł za sztukę.

"Środki pozyskane z emisji akcji serii L w ramach podwyższenia kapitału zakładowego mają umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych związanych z działalnością grupy kapitałowej oraz pozyskanie finansowania pomostowego do czasu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego dla spółki lub spółek zależnych od NanoGroup S.A. Dla finansowania badań i docelowo komercjalizacji innowacji ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez nasze podmioty zależne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości finansowania na każdym etapie realizowanego projektu. W ocenie zarządu spółki zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii L w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru. W opinii zarządu spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w związku z emisją akcji serii L w ramach kapitału zakładowego oraz ustalenie ceny emisyjnej na kwotę 1 zł za jedną akcję jest zgodne z interesem spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy akcjonariuszy" - czytamy w uzasadnieniu.

NWZ upoważniło i zobowiązało zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej, dematerializacji akcji serii L i PDA serii L oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Reklama

NanoGroup jest komercyjną organizacją badawczą, utworzoną w efekcie połączenia zespołu profesjonalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny oraz biznesu. Spółka powstała w 2016 roku w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)