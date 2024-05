Strata operacyjna wyniosła 16,86 mln zł wobec 8,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 8,62 mln zł wobec 3,32 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody operacyjne sięgnęły 44,05 mln zł w 2023 r. wobec 33,57 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z dotacji - odpowiednio: 13,23 mln zł wobec 13,36 mln zł.

Koncentracja na kapitałochłonnych projektach B+R wpłynęła na stratę i ujemne EBITDA

"Rok 2023 spełnił założenia finansowe przyjmowane przez zarząd kilka lat temu. Spółka wciąż koncentrowała się na kapitałochłonnych projektach B+R, stąd wykazana strata i ujemna EBITDA na poziomie: -8,62 mln zł. Jednocześnie przychody ze sprzedaży produktów, szczególnie w obszarze technologii kosmicznych istotnie rosły. Creotech osiągnął w 2023 roku 30,73 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, w tym 16,92 mln zł w obszarze Space. Oznacza to wzrost przychodów względem roku 2022 ogółem o 52%, a w obszarze Space o 191%. Wyraźnie widać, że spółka wchodzi na zamierzoną trajektorię wzrostu" - napisał prezes Grzegorz Brona w liście do akcjonariuszy.

Rok 2024 będzie dla spółki rokiem przełomowym

Podkreślił, że rok 2024 będzie dla spółki "rokiem przełomowym ze względu na planowaną misję testową platformy HyperSat".

"Jej sukces, zdefiniowany jako nawiązanie łączności z satelitą i przetestowanie wszystkich elementów platformy wytworzonych przez Creotech pozwoli na przyśpieszoną komercjalizację. Jednocześnie zwiększona składka Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej umożliwi zaproponowanie przynajmniej kilku projektów i programów bazujących na platformie HyperSat i realizowanych we współpracy z ESA. Liczymy również na kontynuację programu Mikroglob poza fazy 0-A (zrealizowane w 2023 roku). Creotech jest obecnie przygotowany na realizację nowych dużych programów satelitarnych, co związane będzie z uzyskaniem rentowności spółki w 2025 roku i istotnym wzrostem jej wartości dla akcjonariuszy" - podkreślił prezes.

Brona zwrócił uwagę, że Creotech Instruments w 2023 roku był jeszcze wciąż spółką nakierowaną na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Obszar systemów kosmicznych

"Niemniej w obszarze dla spółki najistotniejszym, tj. w obszarze systemów kosmicznych, Creotech był na etapie dochodzenia do poziomu rozwoju technologii 7 i 8 (TRL7 i TRL8 - wysoki poziom zaawansowania zbliżający spółkę do komercjalizacji). Związane to było z uzyskiwaniem praktycznej dojrzałości przez system satelitarny HyperSat, który zostanie po raz pierwszy przetestowany na orbicie w 2024 roku w ramach misji Eagle Eye. W 2023 satelita Eagle Eye był poddawany finalnej integracji i przygotowywany do serii testów. Warto zauważyć, że jeszcze przed ostatecznym testem w kosmosie, system HyperSat dwukrotnie został wybrany jako potencjalna platforma satelitarna dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej" - wskazał też w liście.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)