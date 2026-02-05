Ogromne zainteresowanie nowymi zasadami stażu pracy

Zmiany w przepisach dotyczące stażu pracy wyraźnie poruszyły rynek pracy. Już do końca stycznia ZUS otrzymał około 372 tys. wniosków o potwierdzenie okresów, które dotąd nie wliczały się do stażu m.in. umów zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy opieki nad dzieckiem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawnie obsłużył znaczną część spraw, wydając setki tysięcy zaświadczeń. Skala zainteresowania pokazuje jedno: pracownicy chcą mieć jasność, jak nowe regulacje wpłyną na ich uprawnienia.

Przepisy wchodzą etapami. To kluczowa informacja

Choć wiele osób działa „na zapas”, nowe zasady nie zaczną obowiązywać wszystkich jednocześnie. Ustawodawca zdecydował się na dwustopniowe wejście w życie przepisów:

od 1 stycznia 2026 r. - w jednostkach sektora finansów publicznych,

od 1 maja 2026 r. - u pozostałych pracodawców.

To oznacza, że zaświadczenie z ZUS już teraz realnie potrzebne jest tylko części pracowników.

Kto powinien złożyć wniosek już teraz

Dla osób zatrudnionych w sektorze finansów publicznych zaświadczenie o dodatkowych okresach pracy ma znaczenie natychmiastowe. W ich przypadku pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić nowy staż już od początku 2026 roku.

Jeśli ktoś pracuje w administracji, jednostkach budżetowych czy innych podmiotach publicznych, odkładanie sprawy może oznaczać opóźnienie w naliczeniu uprawnień.

Prywatni pracodawcy? Tu pośpiech nie zawsze ma sens

Inaczej wygląda sytuacja pracowników firm prywatnych. Choć mogą oni już teraz wystąpić do ZUS o zaświadczenie, pracodawca i tak będzie mógł je uwzględnić dopiero od 1 maja 2026 r.

W praktyce oznacza to, że:

złożenie wniosku dziś nie daje wcześniejszych korzyści,

dokument nie „przyspieszy” naliczenia stażu,

w wielu przypadkach spokojnie można poczekać.

To ważna informacja, bo pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i kolejek, nawet tych elektronicznych.

Tylko online. Papierowych wniosków już nie będzie

ZUS przypomina również o formie składania dokumentów. Wnioski o zaświadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez konto na platformie eZUS.

Również:

zaświadczenia,

decyzje,

korespondencja

są doręczane tylko w wersji cyfrowej. Dokumenty nie muszą zawierać tradycyjnego podpisu, wystarczy nadruk danych osoby upoważnionej.

Co z tego wynika dla pracowników

Masowe zainteresowanie nowymi przepisami jest zrozumiałe, ale w tym przypadku moment złożenia wniosku ma znaczenie. Dla jednych to realna potrzeba „tu i teraz”, dla innych, sprawa, którą można bezpiecznie zaplanować na później.

Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe jest jedno pytanie: kto jest naszym pracodawcą. Odpowiedź na nie decyduje, czy zaświadczenie z ZUS będzie miało skutki od stycznia, czy dopiero od maja.