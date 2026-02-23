- Świadczenie wspierające — co to jest i czym różni się od innych
Świadczenie wspierające — co to jest i czym różni się od innych
Większość osób z niepełnosprawnością zna jedno kryterium: stopień niepełnosprawności, lekki, umiarkowany, znaczny. Tymczasem świadczenie wspierające działa zupełnie inaczej. Komisja nie pyta o diagnozę, pyta o codzienne życie: czy możesz samodzielnie wstać, ugotować obiad, zadbać o higienę. To dlatego tysiące uprawnionych wciąż o nim nie wie, bo szukają informacji w złym miejscu.
Oceny dokonuje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), który przyznaje od 70 do 100 punktów na podstawie wywiadu i obserwacji. Ta punktacja otwiera drogę do pieniędzy z ZUS. Ważne: samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym czy znacznym, nie wystarczy. Potrzebna jest osobna decyzja WZON.
Świadczenie można łączyć z rentą socjalną i większością innych świadczeń z ZUS. Nie jest traktowane jako dochód przy obliczaniu kryterium do pomocy społecznej, ale uwaga: może podwyższyć odpłatność za usługi MOPS. Nie przysługuje osobom przebywającym w całodobowych placówkach opiekuńczych (np. DPS).
Nowa grupa od stycznia 2026: kto może złożyć wniosek
Świadczenie było wprowadzane etapami. W 2024 roku objęło osoby z 87–100 punktami WZON, w 2025 roku z 78–86 punktami. Od 1 stycznia 2026 roku program jest już w pełni otwarty: prawo do świadczenia mają wszystkie osoby dorosłe z co najmniej 70 punktami, bez żadnych dodatkowych ograniczeń.
Żeby ubiegać się o świadczenie, trzeba spełnić trzy warunki jednocześnie:
- Ukończyć 18 lat.
- Mieszkać w Polsce.
- Posiadać ostateczną decyzję WZON ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów.
Ile można dostać – kwoty przed i po marcowej waloryzacji
Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON i jest wyrażona jako procent renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrośnie z 1878,91 zł do ok. 1978,49 zł, co automatycznie podniesie kwoty świadczenia wspierającego.
|Punkty WZON
|% renty socjalnej
|Kwota do lutego 2026
|Kwota od marca 2026
|Zmiana
|70–74 pkt
|40%
|752 zł
|792 zł
|+40 zł/mies.
|75–79 pkt
|60%
|1127 zł
|1187 zł
|+60 zł/mies.
|80–84 pkt
|80%
|1503 zł
|1583 zł
|+80 zł/mies.
|85–89 pkt
|100%
|1879 zł
|1978 zł
|+99 zł/mies.
|90–94 pkt
|150%
|2818 zł
|2968 zł
|+150 zł/mies.
|95–99 pkt
|185%
|3476 zł
|3660 zł
|+184 zł/mies.
|100 pkt
|220%
|4134 zł
|4353 zł
|+219 zł/mies.
Kwoty brutto. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Kwoty od marca 2026 r. są szacunkowe, ostateczna wysokość renty socjalnej po waloryzacji może się nieznacznie różnić.
Jak złożyć wniosek — krok po kroku
Procedura składa się z dwóch etapów i warto je dobrze zrozumieć, bo pomyłka w kolejności może opóźnić wypłatę o kilka miesięcy.
Krok 1 — wniosek do WZON
Jeśli nie masz jeszcze decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia, to od niej musisz zacząć. Wniosek składa się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania. WZON przeprowadza ocenę funkcjonowania, na podstawie kwestionariusza samooceny i wywiadu. Decyzja uprawomocnia się po 14 dniach od doręczenia (jeśli nie złożono odwołania).
Krok 2 — wniosek do ZUS
Po uprawomocnieniu się decyzji WZON składa się wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną swojego banku. W imieniu osoby z niepełnosprawnością wniosek może złożyć pełnomocnik lub opiekun prawny.
Od uprawomocnienia decyzji WZON masz 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS i w takim przypadku świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od daty decyzji WZON. Jeśli 3-miesięczny termin minął, świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Nie ma możliwości odzyskania pieniędzy za wcześniejsze miesiące.
Trzy rzeczy, o których warto wiedzieć przed złożeniem wniosku
Po pierwsze: samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarczy. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i decyzja WZON to dwa różne dokumenty, wydawane przez dwa różne organy. Wiele osób myli je ze sobą i myśli, że już spełnia warunki, nie spełnia, dopóki nie ma decyzji WZON.
Po drugie: świadczenie wspierające nie jest dochodem przy obliczaniu prawa do rent i zasiłków ZUS, ale jest dochodem przy obliczaniu odpłatności za usługi pomocy społecznej (np. opiekę środowiskową z MOPS). W praktyce może to oznaczać wyższe rachunki za usługi MOPS. Warto to sprawdzić indywidualnie.
Po trzecie: maksymalny okres wypłaty wynosi 7 lat. W rzeczywistości decyzję o poziomie potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 7 lat. To istotna różnica dla osób z orzeczeniem wydanym np. na 2 lata.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2023 poz. 2194 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2024 poz. 1283 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U. 2023 poz. 2815)