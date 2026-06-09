Do zakresu działania ZUS należy także prowadzenie prewencji rentowej. Wiele osób zastanawia się co to jest i co daje. Tak więc działania ZUS w ramach prewencji rentowej obejmują:

rehabilitację leczniczą ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy,

badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy;

inne działania prewencyjne.

Co przysługuje w ramach prewencji rentowej?

W ramach prewencji rentowej ZUS:

kieruje ubezpieczonych i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do ośrodków rehabilitacyjnych; może tworzyć i prowadzić własne ośrodki rehabilitacyjne; udziela zamówień na usługi rehabilitacyjne w innych ośrodkach; prowadzi we własnym zakresie badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy; może zamawiać przeprowadzanie przez inne podmioty badań naukowych dotyczących przyczyn niezdolności do pracy oraz metod i rozwiązań zapobiegających niezdolności do pracy; może finansować inne działania dotyczące prewencji rentowej.

Ważne Co ważne, skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej nie wymaga wydania decyzji.

Wyłączenie spod kontroli sądowej spraw związanych ze skierowaniem przez ZUS na rehabilitację leczniczą

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2002 r., III AUz 186/02, wskazuje, że kontroli sądowej nie podlegają sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest rehabilitacja lecznicza z ZUS?

Celem prowadzenia rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy i ograniczenie w ten sposób sytuacji społecznie niepożądanej związanej z przejściowym korzystaniem z rent z tytułu niezdolności do pracy w przypadkach ubezpieczonych, którzy rokują, że po rehabilitacji będą zdolni do pracy.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej? ZASADY 2026

Z programu rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest się zagrożonym utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyska się zdolność do pracy po rehabilitacji. Dodatkowo należy spełnić jeden z poniższych warunków:

jest się ubezpieczonym w ZUS (pracuje się zawodowo),

pobiera się zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

pobiera się rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Lekarz prowadzący wypełnia wniosek PR-4 i składa go elektronicznie (np. podczas wystawiania e-ZLA). Orzeczenie wydaje lekarz orzecznik lub fizjoterapeuta (po badaniu lub na podstawie dokumentów). Po pozytywnej decyzji dostaje się pocztą zawiadomienie z terminem i miejscem rehabilitacji.

Turnus trwa 24 dni (może zostać skrócony lub przedłużony przez lekarza ośrodka za zgodą ZUS). ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia i zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem transportu publicznego. Rehabilitacja odbywa się stacjonarnie (m.in. schorzenia narządu ruchu, krążenia, oddechowego, psychosomatyczne, onkologiczne piersi, głosu, układu nerwowego) lub ambulatoryjnie (narząd ruchu, układ krążenia). Program obejmuje indywidualnie dobraną fizjoterapię, psychoterapię i edukację zdrowotną.

W FAQ - ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Kiedy można skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS w ramach prewencji rentowej? Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy i istnieje szansa, że odzyskasz zdolność do pracy po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z warunków wskazanych przez ZUS. Jak złożyć Wniosek PR-4 o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS? Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) wypełnia lekarz, u którego się leczysz. Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS albo lekarz może przesłać go elektronicznie do ZUS. Kto wydaje orzeczenie w sprawie rehabilitacji leczniczej ZUS? Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik albo fizjoterapeuta po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Ile trwa rehabilitacja lecznicza ZUS w ramach prewencji rentowej? Rehabilitacja trwa 24 dni, ale lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym może ją wydłużyć albo skrócić po uprzedniej zgodzie ZUS. Jakie koszty rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej pokrywa ZUS? ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do i z ośrodka rehabilitacyjnego.