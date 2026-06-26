Pożyczki pozabankowe zyskują popularność. Wartość rynku wzrosła o ponad jedną piątą

Polacy pożyczają więcej niż rok temu

Majowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych udzielonych na okres do 60 dni wyniosła 1,268 mld zł i była wyższa o 12,4 proc. rok do roku. Udzielonych zostało 463 tys. tych pożyczek, czyli o 0,6 proc. mniej niż w maju ub.r. Stanowiły one 70 proc. wartości i 84,6 proc. liczby wszystkich pożyczek gotówkowych przyznanych w maju br. Średnia wartość wyniosła nieco ponad 3 tys. zł i była o 13,2 proc. wyższa od średniej w maju rok temu.

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych na okres powyżej 60 dni wyniosła w maju 542 mln zł, tj. o 16,5 proc. więcej rok do roku. Przyznano ich 84 tys., co w porównaniu z majem 2025 r. oznacza wzrost o 6,7 proc. Średnia wartość wyniosła 6 tys. 478 zł i była o 9,1 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wyraźny wzrost liczby udzielonych w maju pożyczek odnotowano zaś w segmencie ratalnym. Było ich 1,106 mln, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. Ich łączna kwota wyniosła 754 mln zł i była wyższa o 22,1 proc. rok do roku. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 681 zł - o 6,2 proc. więcej w porównaniu do maja 2025 roku.

Polski rynek pożyczek pozabankowych

Eksperci BIK informują, że polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch głównych segmentach: pożyczkach gotówkowych i ratalnych.

W przypadku pożyczek gotówkowych kwota wypłacana jest bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i może być przez niego wydana na dowolny cel. Niewielkie pożyczki gotówkowe udzielane są na krótkie okresy do 60 dni. Większe sumy mogą być pożyczane nawet na kilkuletnie okresy.

Pożyczki ratalne opiewają z kolei na relatywnie niską kwotę i są udzielane na sfinansowanie określonego celu, jakim jest np. zakup towarów czy usług, a gotówka nie jest bezpośrednio udostępniana klientowi.