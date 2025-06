Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65. roku życia, mogą ubiegać się o tzw. dodatek pielęgnacyjny, jeżeli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Warunkiem uzyskania dodatku jest złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentem OL–9, czyli zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia.

Co istotne, dodatek pielęgnacyjny należy się automatycznie wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 lat, bez konieczności przedstawiania zaświadczeń. Wyjątek stanowią osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. W ich przypadku prawo do dodatku przysługuje tylko wtedy, gdy przez co najmniej dwa tygodnie w miesiącu przebywają poza placówką.

Za co można dostać dodatkowe pieniądze do emerytury?

Poza dodatkiem pielęgnacyjnym, istnieje wiele innych form finansowego wsparcia dla osób starszych, które mogą zwiększyć ich miesięczny budżet. Niektóre dodatki przysługują z tytułu historii zawodowej lub życiowej, inne - ze względu na szczególne zasługi lub status społeczny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Dodatki kombatanckie i kompensacyjne

Dodatek kombatancki (348,22 zł) i dodatek kompensacyjny (52,23 zł) są przeznaczone dla osób, które w czasie wojny lub w okresie powojennym były represjonowane, uczestniczyły w walkach o wolność lub były ofiarami działań totalitarnych reżimów.

Przysługują także wdowom i wdowcom po kombatantach lub ofiarach represji.

Wnioski rozpatruje ZUS lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od systemu ubezpieczenia świadczeniobiorcy.

Dodatki dla weteranów i ofiar wojennych

Dodatek dla poszkodowanego weterana przysługuje osobom, które ucierpiały podczas działań poza granicami kraju (np. misje wojskowe). Kwota świadczenia waha się od 5% do 130% najniższej emerytury, czyli od 93,95 zł do 2442,58 zł.

Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny wynosi 1878,91 zł miesięcznie.

Inne dodatki specjalne

Dodatek za tajne nauczanie : 348,22 zł – przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły nauczanie w warunkach konspiracyjnych;

Dodatek dla osób przymusowo zatrudnianych w latach 1949–1959 : również 348,22 zł;

Sołtysowe : 354,86 zł – dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat i osiągnęły wiek emerytalny;

Ryczałt energetyczny : 316,31 zł – dla emerytów ze statusem kombatanta oraz ich współmałżonków (wdów i wdowców).

Emerytura honorowa: 6590 zł miesięcznie – przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który ukończył 100 lat. Przyznawana jest dożywotnio niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty.

500 plus dla seniora – komu przysługuje i jak je dostać?

Jednym z najpopularniejszych dodatków ostatnich lat jest tzw. 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mimo potocznej nazwy, nie jest to dodatek przyznawany wszystkim osobom po 65. roku życia. Przysługuje wyłącznie tym, którzy:

zostali uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji (na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub prawomocnego wyroku sądu),

mają łączny dochód ze świadczeń publicznych nieprzekraczający 2052,39 zł miesięcznie.

Jeśli dochód jest niższy niż ten próg, przysługuje pełna kwota 500 zł. W przypadku wyższych dochodów, ale nie przekraczających 2552,39 zł, wsparcie jest przyznawane w mniejszej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Jak złożyć wniosek o dodatki?

Wnioski o większość wymienionych dodatków składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), choć w niektórych przypadkach (np. rolników) właściwa jest KRUS. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju dodatku. W przypadku świadczenia uzupełniającego 500 zł należy złożyć:

wniosek o świadczenie uzupełniające,

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

ewentualnie prawomocny wyrok sądu lub inne dokumenty wymagane przez ZUS.

Warto się starać

Choć wysokość emerytur w Polsce nadal często pozostawia wiele do życzenia, to dodatkowe formy wsparcia mogą znacząco poprawić sytuację materialną seniorów. Warto zapoznać się z przysługującymi uprawnieniami i w razie potrzeby skonsultować się z pracownikiem ZUS, MOPS lub prawnikiem, który pomoże w wypełnieniu wniosku i zgromadzeniu dokumentów. Niezależnie od rodzaju dodatku, większość z nich ma realny wpływ na codzienne życie i poziom bezpieczeństwa finansowego starszych osób.