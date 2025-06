Abonament radiowo-telewizyjny od lat budzi kontrowersje wśród Polaków. Wielu uważa go za przestarzały obowiązek, inni płacą go niechętnie lub wcale, licząc na to, że nie spotkają ich żadne konsekwencje. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem abonament RTV jest obowiązkowy dla osób, które posiadają odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny i nie są ustawowo zwolnione z opłat. Co ważne, nie jest konieczne użytkowanie odbiornika. Samo jego posiadanie wystarcza, by powstał obowiązek rejestracji i regularnego opłacania abonamentu.

Ustawa o opłatach abonamentowych jasno precyzuje, że brak uiszczania należności może skutkować poważnymi sankcjami, z zajęciem wynagrodzenia, emerytury czy renty włącznie.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV mają wszystkie osoby fizyczne i prawne, które posiadają działający odbiornik radiowy lub telewizyjny. Obejmuje to również sytuacje, w których urządzenia nie są podłączone do anteny czy internetu - sam fakt możliwości odbioru sygnału jest kluczowy.

Opłaty nie są powiązane z usługami operatorów kablowych, platform cyfrowych czy streamingiem. Nawet jeśli ktoś płaci za dostęp do Netfliksa, a nie ogląda tradycyjnych kanałów, wciąż ma obowiązek opłacania abonamentu RTV, jeśli posiada odpowiedni sprzęt.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku stawki abonamentu RTV pozostały na poziomie z 2024 roku, co oznacza:

Abonament radiowy:

8,70 zł miesięcznie;

104,40 zł rocznie (przy jednorazowej opłacie do 25 stycznia przysługuje 10% zniżki – 94 zł).

Abonament RTV (radio + telewizja):

27,30 zł miesięcznie;

327,60 zł rocznie (przy jednorazowej opłacie z góry do 25 stycznia – 294,84 zł).

Osoby, które zdecydują się na opłacenie abonamentu z góry za kilka miesięcy lub cały rok, mogą skorzystać ze zniżek. Zniżki te przysługują jedynie wtedy, gdy wpłata zostanie dokonana do 25. dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy. Dla rocznych wpłat terminem granicznym był 25 stycznia 2025 roku.

Do kiedy trzeba opłacić abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku opłatę abonamentową należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca, za który wnosi się należność. Oznacza to, że osoby płacące miesięcznie, mają czas do 25 czerwca na opłacenie abonamentu za czerwiec. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać potraktowane jako dłużnicy.

Przekroczenie tego terminu może skutkować naliczeniem kary oraz przekazaniem sprawy do egzekucji przez urząd skarbowy. Brak opłat nie ulega przedawnieniu tak szybko, jak niektórym się wydaje – a nieuregulowane należności mogą wrócić ze zdwojoną siłą po kilku latach.

Abonament RTV – kontrole w 2025 roku

Poczta Polska, która odpowiada za rejestrację odbiorników i egzekwowanie opłat, prowadzi kontrole wśród gospodarstw domowych i firm. Kontrole te mają na celu ustalenie, czy dana osoba lub podmiot posiada niezarejestrowany odbiornik RTV.

Kontrolerzy Poczty Polskiej mają prawo zapytać o posiadanie sprzętu, ale nie mają prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela lub lokatora. W praktyce wiele osób nie wpuszcza kontrolerów, unikając w ten sposób potwierdzenia posiadania odbiornika.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2025 roku

Brak opłaty za abonament RTV może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentu. W 2025 roku oznacza to:

261 zł za sam radioodbiornik,

819 zł za radio i telewizję.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości lub zgłoszenie, że jest ustawowo zwolniony z opłat. Jeśli tego nie zrobi, sprawa zostaje przekazana do urzędu skarbowego, który może rozpocząć egzekucję administracyjną.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za niepłacenie abonamentu RTV?

Jeśli w przeciągu 7 dni dłużnik nie ureguluje zaległości, Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy i skierować pismo do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy może natomiast zająć wynagrodzenie, rentę, emeryturę lub inne świadczenia dłużnika w celu wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV. Co istotne, egzekucji podlega nie tylko zaległa opłata, ale także odsetki i koszty postępowania. Dlatego zaległości z kilku miesięcy mogą szybko przerodzić się w znacznie większy dług.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2025 roku?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2025 roku zwolnione są m.in.:

osoby powyżej 75. roku życia;

osoby całkowicie niezdolne do pracy;

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

kombatanci i inwalidzi wojenni;

osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne;

osoby o niskich dochodach – np. pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Zwolnienie przysługuje po złożeniu odpowiedniego oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia. Trzeba też mieć zarejestrowany odbiornik – brak rejestracji może być interpretowany jako próba uniknięcia obowiązku.

Czy po 60. roku życia emeryci są zwolnieni z opłacania abonamentu?

Nie wszyscy emeryci są zwolnieni z opłacania abonamentu. Prawo do ulgi z tytułu wieku przysługuje dopiero po ukończeniu 75. roku życia. Oznacza to, że osoby między 60. a 74. rokiem życia muszą opłacać abonament RTV, chyba że spełniają inne warunki ustawowego zwolnienia (np. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności).

To często powtarzany mit, który prowadzi do nieświadomych zaległości. Wiele osób jest przekonanych, że „jako emeryt po 60-tce nie muszę płacić” - co niestety nie jest zgodne z przepisami.

Kiedy likwidacja abonamentu RTV?

Temat likwidacji abonamentu RTV wraca regularnie przy okazji kampanii wyborczych i zmian rządu. Wiele partii zapowiadało wprowadzenie innego modelu finansowania mediów publicznych, np. z budżetu państwa, jednak jak dotąd żadne z tych rozwiązań nie zostało ostatecznie wprowadzone. W 2025 roku obowiązek płacenia abonamentu RTV pozostaje w mocy i nie ma zapowiedzi jego likwidacji w najbliższym czasie.