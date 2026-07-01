Złoty będzie się umacniał

W środę kurs euro – ustalony w fixingu NBP – wyniósł 4,2976 zł a kurs dolara 3,7708 zł.

„Na koniec III kw. 2026 r. prognozujemy niewielką aprecjację złotego względem euro, do poziomu 4,27 na EURPLN, oraz silniejsze jego umocnienie wobec dolara, do poziomu 3,71 na USDPLN, przy wzroście kursu EURUSD do 1,15” – napisali stratedzy PKO BP Andrzej Kiedrowicz i Tomasz Marek w najnowszym „Kwartalniku Walutowym” banku.

Mocna gospodarka wpiera polską walutę

„Scenariusz umocnienia złotego opieramy przede wszystkim na relatywnie dobrych fundamentach polskiej gospodarki na tle strefy euro, dodatnim carry na złotym oraz oczekiwanym napływie rekordowej sumy środków unijnych, wspierających inwestycje i aktywność gospodarczą w II poł. 2026 r. Dodatkowo w horyzoncie III kw. 2026 r. oczekujemy lekkiego osłabienia dolara, co powinno zmniejszyć presję na waluty rynków wschodzących” – napisali ekonomiści PKO BP.

Wspomniane przez ekonomistów PKO BP carry pochodzi od carry trade, czyli od strategii inwestycyjnej, która zakłada pożyczanie waluty w kraju z niższym oprocentowaniem i inwestowanie jej w kraju, gdzie oprocentowanie jest wyższe.

Solidny wzrost gospodarczy

Kiedrowicz i Marek przypomnieli, że polska gospodarka ma w tym roku – według prognoz Komisji Europejskiej - rozwijać się w tempie 3,5 proc. w stosunku do 0,9 proc. wzrostu gospodarczego strefy euro. Dodali, że w II połowie roku napływ środków z UE ma przekroczyć 100 mld zł. Poza tym Polska w maju otrzymała z instrumentu SAFE pierwszą transzę w wysokości 6,6 mld euro, a jesienią planowana jest kolejna, największa transza, o wartości blisko 100 mld zł.

Stopy procentowe i inflacja

„Złotemu sprzyjać będzie także dodatni, wynoszący 1,5 proc. dyferencjał nominalnych stóp procentowych NBP względem EBC, który w naszej opinii utrzyma się co najmniej do końca 2026 r. Powinno to podtrzymywać atrakcyjność krajowej waluty w strategiach portfelowych. Dodatkowo zakładamy, że inflacja CPI w Polsce do końca I kw. 2027 r. utrzyma się powyżej 3 proc., ograniczając w tym czasie prawdopodobieństwo obniżki stóp NBP. Przy ograniczonej przestrzeni do złagodzenia krajowej polityki pieniężnej oraz wygasaniu rynkowych oczekiwań na podwyżki stóp przez EBC, wyceniany przez rynek instrumentów terminowych dyferencjał stóp NBP względem EBC, wynoszący obecnie ok. 120 pb, powinien się rozszerzać” – napisali ekonomiści PKO BP.

Wzmocnienie złotego względem dolara

Z kolei za umocnieniem złotego w stosunku do dolara będą stać – jak uważają stratedzy banku – trendy na głównych rynkach walutowych. Choć – jak zastrzegli – bilans czynników, który pod koniec II kw. wzmacniał dolara, może jeszcze przez pewien czas pozostawać korzystny dla amerykańskiej waluty.

„(…) widzimy przesłanki, by w horyzoncie obecnego kwartału ten układ stopniowo tracił na sile. Sprzyjać temu będzie hamowanie inflacji w USA, wspierane przez wyraźnie niższe niż wiosną 2026 r. ceny ropy naftowej. Dodatkowo, przy braku dalszego zaostrzenia polityki celnej USA, zakładamy, że największy wpływ dotychczasowych ceł na poziom cen jest już prawdopodobnie za nami, a ich wkład w inflację w Stanach Zjednoczonych będzie stopniowo wygasać w II poł. 2026 r., obniżając presję na bazowe wskaźniki CPI i PCE. Za ostrożniejszym podejściem do scenariusza dalszego umocnienia dolara przemawia również pozycjonowanie inwestorów” – napisali Andrzej Kiedrowicz i Tomasz Marek.