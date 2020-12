"W poniedziałek złoty umacnia się wraz z poprawą nastrojów na rynkach. W piątek presję na aktywach europejskich budowały kwestie związane z możliwym +twardym+ brexitem. Po niedzieli wiemy jednak, że rozmowy Borisa Johnsona z Ursulą von der Leyen będą kontynuowane, co pozwoliło rynkom nieco odetchnąć" - powiedział Konrad Białas.

"W przypadku złotego i forinta, niepewność związana z wetem budżetu UE, dotychczas hamowała umocnienie i nie pozwalała korzystać ze wzrostu apetytu na ryzyko. Teraz, gdy to ryzyko zniknęło, EUR/PLN może zejść na niższe poziomy niż przedtem. Spodziewam się, że w najbliższym czasie nowym przedziałem będzie 4,42-4,45. Złoty ma nawet szanse dotrzeć do 4,40/EUR, przy czym do tego EUR/USD musiałby wyjść powyżej 1,22" - ocenił.

Dodał, że zainteresowanie inwestorów krajowym długiem może dodatkowo wzmocnić złotego.

Po osłabieniu się złotego do około 4,455/EUR w piątek wieczorem, w poniedziałek kurs zbliża się do 4,43.

Podobnie sytuacja wygląda na USD/PLN. Po kilkugroszowym piątkowym wzroście do 3,675, w poniedziałek złoty umocnił się i dotarł do 3,646/USD, w pobliże zeszłotygodniowych minimów.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek na krajowym rynku długu rentowności obligacji 10-letnich poszły w dół o 3 pb. Reszta krzywej pozostała bez większych zmian.

"Odejście czynnika ryzyka związanego z budżetem UE, z opóźnieniem przekłada się w tym tygodniu na krajowy rynek długu. Dlatego, w oderwaniu od rynków bazowych, rentowności krajowych SPW mogą w najbliższym czasie zniżkować, w stronę 1,3 lub nawet 1,25 proc., w przypadku 10-latek" - ocenił Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,926 proc. (+3,5 pb), a niemieckich -0,613 proc. (+2,5 pb).