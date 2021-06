Kurs bitcoina spadł do najniższego poziomu od dwóch tygodni. Impulsem do wyprzedaży była kolejna decyzja Chin, zmierzająca do ograniczania transakcji kryptowalutowych.

Kurs bitcoina leci w dół Reklama Przed południem na giełdzie w Londynie bitcoin tracił 8 proc., a jego kurs wynosił 33 070 dol. Mocne spadki notował też ether – 12 proc. do 1 993 dol. Wyprzedaż to odpowiedź inwestorów na politykę władz Państwa Środka, które zaostrzają krucjatę przeciw kryptowalutom. Chiny nakazały platformie Alipay i krajowym bankom zaprzestanie oferowania usług powiązanych z handlem wirtualnymi walutami. Instytucje te zostały także zobowiązane do wycofania się z kanałów płatności związanych z wymianą kryptowalut na giełdach i innych platformach – poinformował Ludowy Bank Chin w oświadczeniu. Zakaz kopania bitcoinów Jednocześnie kolejne chińskie prowincje wprowadzają zakaz kopania bitcoinów. Do listy dołączył właśnie Syczuan – na jego terenie nie będzie można pozyskiwać nowych bitcoinów. Firmy, które nie będą stosować się do tego zakazu, będą karane m.in. przez wyłączenie prądu, który jest niezbędny do kopania bitcoinów. „Krucjata Ludowego Banku Chin przeciw kryptowalutom wykracza znacznie dalej niż się początkowo spodziewano” – komentuje Jonathan Cheesman z kryptowalutowej giełdy FTX. „Kopalnie kryptowalut były pierwszą fazą, spekulacja jest kolejną” – dodaje.