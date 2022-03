W środę na zamknięciu handlu na rynku walutowym, repo i pieniężnym w Moskwie, kurs rubla do dolara wyniósł 120,0. W czwartek rano za amerykańską walutę na moskiewskim rynku płacono 119,83 rubla, a ok. godz. 13.50 polskiego czasu rubel umocnił się do 116,99 za dol. - wynika z notowań investing.com.

Reklama

W stolicy Rosji handel na rynku walutowym, repo i pieniężnym otwarto w środę. Przerwa na tych rynkach trwała od 5 marca.

Nadal nie działa natomiast tamtejsza giełda papierów wartościowych. Wstrzymanie notowań na rynku akcji w Moskwie nastąpiło po nałożeniu na Rosję przez USA i kraje Europy surowych sankcji za jej inwazję na Ukrainę, która trwa od 24 lutego.

Czwartek jest 15. dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze i polityczne.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ amac/