"Rynki czekają i odliczają godziny do wystąpienia Jerome Powella w piątek na Jackson Hole - wiele z tego, co dzieje się na rynkach to kwestia właśnie oczekiwań na to wystąpienie. Z samego rana mieliśmy dziś osłabienie złotego wobec euro, nastroje od samego rana były dosyć słabe, indeksy giełdowe w Azji spadały. Potem te nastroje się poprawiły, w związku z czym złoty trochę odrobił straty i zszedł poniżej 4,77 z 4,79. Wydaje się, że do końca dnia już na tych poziomach powinien się utrzymać, a jutro możemy obserwować pewną zmienność na tej parze walutowej w oczekiwaniu na piątek" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Na EUR/USD jest dziś ponowne umocnienie dolara do euro i powrót w okolice 0,99. Wczoraj po słabszych danych PMI z USA kurs wyszedł na chwilę powyżej 1, ale to było chwilowe. W oczekiwaniu na piątkowe wystąpienie Powella ta para schodzi w dół, co nie jest bez znaczenia dla złotego. Złoty pozostaje na słabszych poziomach - w okolicy 4,77 - i myślę, że do piątku żadnych istotnych zmian tutaj nie zobaczymy" - dodała.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,08 proc. do 4,7680, a USD/PLN idzie w górę o 0,4 proc. do 4,8051. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,49 proc. do 0,9920.

Kurs CHF/PLN rośnie o 0,04 proc. do 4,9662, a w ciągu dnia wyniósł maksymalnie 4,9976.

RYNEK DŁUGU

Na rynku długu możliwa jest kontynuacja wzrostów rentowności.

"Na rynku długu mamy dziś kontynuację wyprzedaży obligacji - zarówno na rynku amerykańskim, jak i niemieckim oraz polskim. W Polsce te wzrosty rentowności są wyraźnie większe niż w strefie euro czy Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że do tego piątku sytuacja może nie ulegać większym zmianom i jeśli rentowności będą się poruszać, to raczej w kierunku dalszych wzrostów" - oceniła Monika Kurtek.

"Dopiero piątkowe wystąpienie może być impulsem do zmian czy odwrotu, ale wszystko zależy od tego, co Powell powie. Jeżeli wpisze się w oczekiwania rynkowe, to możemy mieć stabilizację, a jeśli się okaże bardziej gołębi, to pewnie będziemy mieli odwrót na rynkach" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 4,4 pb do 3,098 proc., a niemieckich idą w górę o 5,9 pb do 1,376 proc.

środa środa wtorek 15.52 9.27 15.54 EUR/PLN 4,7691 4,7817 4,7788 USD/PLN 4,8059 4,8045 4,7872 CHF/PLN 4,9644 4,9811 4,9634 EUR/USD 0,9923 0,9953 0,9982 OK0724 7,144 7,142 7,093 DS0727 6,71 6,68 6,60 DS0432 6,38 6,36 6,27

sar/ gor/