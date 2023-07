W poniedziałek ok. godz. 18.00 złoty tracił do euro niespełna 0,3 proc., do dolara zyskiwał 0,2 proc., a do franka niecałe 0,1 proc.

W poniedziałek 7.00 euro było warte 4,46 zł, dolar 4,01 zł, a frank blisko 4,63 zł.