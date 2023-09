W środę ok. godz. 17 euro traciło względem złotego ponad 1 proc. i było wyceniane na nieco ponad 4,61 zł. Dolar zniżkował o ponad 0,6 proc., do blisko 4,3 zł. Frank szwajcarski taniał o blisko 1 proc., do 4,81 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,65 zł, dolar - 4,33 zł, a frank szwajcarski - 4,86 zł.

Reklama

autor: Marek Siudaj