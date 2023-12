Złoty w piątek ok. godz. 17.15 osłabił się do euro o 0,20 proc. do 4,34 zł, wobec dolara amerykańskiego kurs złotego spadł o 0,16 proc. do 3,94 zł, a spadek wartości złotego w stosunku do franka szwajcarskiego sięgnął 0,28 proc. do 4,60 zł.

W piątek, ok. godz. 7.45 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,10 proc., do 4,32 zł; franka szwajcarskiego o 0,11 proc., do 4,59 zł i dolara amerykańskiego o 0,29 proc. do 3,93 zł.