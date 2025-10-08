Obowiązkowy przegląd kominiarski 2025/2026 – o tym musisz pamiętać!

Każdy właściciel domu jednorodzinnego i zarządca budynku ma ustawowy obowiązek wykonywania przeglądu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wynika to z art. 62 Prawa budowlanego. Zlekceważenie tego obowiązku może skończyć się mandatem, a w razie kontroli nadzoru budowlanego – jeszcze wyższymi karami.

Dlaczego to takie ważne? Zagrożenia w sezonie grzewczym

Brak regularnych kontroli to nie tylko kwestia formalna. Niewyczyszczony lub uszkodzony komin to ryzyko:

zatrucia czadem – tlenek węgla jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny,

– tlenek węgla jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny, pożaru sadzy w kominie ,

, odmowy wypłaty odszkodowania np. w razie pożaru przez ubezpieczyciela, jeśli nie ma aktualnego protokołu z przeglądu.

Jak często trzeba robić przegląd komina?

Przegląd komina jest obowiązkowy i trzeba go wykonywać raz w roku – pełny przegląd techniczny przewodów kominowych,

Czyszczenie przewodów kominowych powinno się wykonywać:

4 razy w roku przy opalaniu paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

przy opalaniu paliwem stałym (np. węglem, drewnem), 2 razy w roku przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym,

przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym, 1 raz w roku przy gazie ziemnym.

Kto wykonuje przegląd kominiarski?

Przegląd musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami kominiarskimi (mistrz kominiarski) albo osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji kominowych. Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona i wpisz dane kominiarza – system pokaże, czy ma aktualne uprawnienia.

Od września 2023 roku obowiązuje system e-protokołów – kominiarz wprowadza protokół z przeglądu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy mogą łatwo sprawdzić, czy w danym budynku wykonano obowiązkowy przegląd.

Jak sprawdzić, czy przegląd kominiarski był zrobiony?

Podczas przeglądu właściciel budynku może poprosić kominiarza wydrukowanie lub przesłanie potwierdzenia wprowadzenia protokołu, Status można też sprawdzić również w systemie CEEB, do którego dostęp mają również urzędy i nadzór budowlany. Jak to zrobić?

Wchodzimy na stronę ceeb.gov.pl i klikamy zaloguj się.

Logujemy się Profilem Zaufanym, poprzez e-Dowód, bankowość elektroniczną lub przez aplikację mObywatel.

Po zalogowaniu wybieramy swój budynek z listy (jeśli jest zgłoszony do CEEB) i możesz sprawdzić czy kominiarz wprowadził e- protokół.

Kto i kiedy wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?

To czy nieruchomość ma aktualny okresowy przegląd kominiarski może sprawdzić Nadzór budowlany, albo straż miejska. Kontrole takie często odbywają się po zgłoszeniu sąsiadów jeśli z komina się "kopci". Jest też zawsze wykonywana po interwencji straży pożarnej. W niektórych gminach inspektorzy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą niedozwolonymi paliwami i czy komin oraz instalacja są sprawne.

Ważne: Po pożarze firma ubezpieczeniowa zawsze żąda protokołu z przeglądu kominowego. Brak wpisu w CEEB, to ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.

Kary za brak przeglądu kominiarskiego

Jeśli kontrola wykaże brak ważnego przeglądu: