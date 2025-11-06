ZUS zaskakuje! Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w listopadzie. Pieniądze dwa razy trafią do beneficjentów w tym samym dniu

Wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus za listopad 2025 roku rozpoczną się wcześniej, bo już w październiku. Osoby, które standardowo otrzymują pieniądze na początku miesiąca, dostaną je 30 października 2025 roku. Przyczyną przyspieszenia terminu jest układ kalendarza, ponieważ 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wypada w sobotę. To niejedyna zmiana w harmonogramie.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Oto kwoty
Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku? Oto kwoty

Zobacz również

Świadczenie 800 plus – kwota roczna i składanie wniosków

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus otrzymują rocznie 9600 zł na jedno dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o to świadczenie przez cały rok. Kluczowe jest złożenie wniosku odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od czerwca do maja kolejnego roku. Wniosek o 800 plus można złożyć za pomocą jednej z czterech dostępnych metod:

  1. Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS / eZUS): Umożliwia również znalezienie informacji o wniosku i jego obsłudze.
  2. Systemy bankowości elektronicznej: Poprzez stronę internetową lub aplikację banku.
  3. Portal Emp@tia: Oficjalna platforma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  4. Aplikacja mobilna mZUS: Dostępna na smartfony, zawiera funkcje ułatwiające wypełnianie wniosku.
Emeryci, uwaga! Ostatni dzień na zapłatę tej obowiązkowej opłaty to piątek, 25 października. Inaczej grozi zmniejszenie emerytury
Emeryci, uwaga! Ostatni dzień na zapłatę tej obowiązkowej opłaty to piątek, 25 października. Inaczej grozi zmniejszenie emerytury

Zobacz również

Zasady składania wniosków o 800 plus dla noworodków

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące od daty narodzin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus, aby otrzymać wyrównanie wypłaty od miesiąca narodzin. Zgłoszenie wniosku po upływie tych 3 miesięcy oznacza utratę prawa do wyrównania – w takim przypadku ZUS wypłaci świadczenie od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Ponowne przeliczenie emerytury BEZ WNIOSKU! Emerytura może być nawet o 50 proc. wyższa
Ponowne przeliczenie emerytury BEZ WNIOSKU! Emerytura może być nawet o 50 proc. wyższa

Zobacz również

Harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 roku

ZUS realizuje wypłaty 800 plus w 10 ustalonych terminach w miesiącu. Gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje wypłaty wcześniej.W listopadzie 2025 roku nastąpią dwa dni, w których wypłaty otrzymają jednocześnie dwie grupy beneficjentów (nastąpią podwójne wypłaty): 7 listopada i 14 listopada. Również osoby, które standardowo otrzymują 800 plus 22. dnia miesiąca, dostaną świadczenie wcześniej z powodu dnia wolnego od pracy. Poniżej przedstawiono harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 wraz z przesuniętymi terminami:

  • 2 listopada (niedziela): Wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 30 października.
  • 4 listopada (wtorek).
  • 7 listopada (piątek): Nastąpi podwójna wypłata.
  • 9 listopada (niedziela): Wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 7 listopada.
  • 12 listopada (środa).
  • 14 listopada (piątek): Nastąpi podwójna wypłata.
  • 16 listopada (niedziela): Wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 14 listopada.
  • 18 listopada (wtorek).
  • 20 listopada (czwartek).
  • 22 listopada (sobota): Wypłata nastąpi wcześniej, w piątek 21 listopada.
Polecamy: Kalendarz 2026