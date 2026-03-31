Misja wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.

Reklama

Polska armia sięga gwiazd. Satelity ICEYE w służbie obrony narodowej

"Każdy z wyniesionych satelitów nawiązał łączność, a rutynowe procedury rozruchowo-kalibracyjne są w toku" - podała w komunikacie firma ICEYE. 28 listopada na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla polskiej armii. Dwa satelity wyniesione 30 marca to takie same urządzenia.

Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel ICEYE, przypomniał, że pierwszy satelita dla Polski znalazł się na orbicie sześć miesięcy po podpisaniu kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej i dostarczył pierwsze zobrazowania w ciągu tygodnia.

- Teraz, zaledwie 10 miesięcy od zawarcia umowy, dostarczyliśmy cały system trzech satelitów. (...) Obecnie koncentrujemy się na szkoleniu polskich operatorów i przekazaniu systemu Siłom Zbrojnym RP. Jesteśmy też gotowi do szybkiej realizacji opcji przewidzianych w kontrakcie, które pozwolą dalej rozbudować konstelację POLSARIS i wzmacniać zdolności rozpoznawcze polskiego wojska - powiedział Modrzewski.

Kosmiczne oczy patrzą w dzień i w nocy. Wróg już się nie ukryje

Po wyniesieniu pierwszego satelity firma ICEYE informowała, że dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenie to może wspierać wojsko w wielu sytuacjach. "W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania" – czytamy w komunikacie.

Technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. "Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" – podało ICEYE.

Konstelacja POLSARIS rośnie w siłę. Trzy satelity w dziesięć miesięcy

W maju 2025 roku firma ICEYE podpisała z MON umowę na dostawę trzech satelitów radarowych dla Sił Zbrojnych RP, z opcją zakupu kolejnych trzech w ciągu 12 miesięcy. W skład konsorcjum realizującego system MikroSAR wchodzą także Wojskowe Zakłady Łączności, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, odpowiedzialne za mobilny segment naziemny i mobilną antenę satelitarną.

W ramach realizowanej przez SpaceX misji Transporter-16 wyniesiono łącznie sześć satelitów ICEYE. Oprócz sprzętu dla Polski na orbitę trafiły także satelity wspierające komercyjną konstelację firmy, spółkę zależną firmy - ICEYE US, oraz program Portugalskich Sił Powietrznych, będący częścią inicjatywy Atlantic Constellation, rozwijanej m.in. przez Hiszpanię i Portugalię.

ICEYE projektuje i buduje konstelacje satelitarne oraz dostarcza dane i opracowania analityczne wykorzystywane między innymi w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie i monitorowaniu zmian klimatu. Od 2018 r. spółka umieściła na orbicie 70 satelitów, w tym osiem w 2026 roku.