W najnowszym sondażu, przygotowanym przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", Polacy zostali zapytani o to, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych. Jak zauważają dziennikarze "Rz", to pierwsze takie badanie po ogłoszeniu przez rząd programu CPN.

Nowy sondaż partyjny. KO na czele, PSL wisi pod progiem

"Koalicja Obywatelska w badaniu IBRiS dla 'Rzeczpospolitej' przeprowadzonym w dniach 27-28 marca zanotowała skok o 2,3 punkty procentowe względem poprzedniego naszego sondażu z końca lutego – i z wynikiem 32,4 proc. przewodzi partyjnej stawce" - pisze "Rz".

Dziennik podkreśla, że z innych partii tworzących rząd – na czwarte miejsce awansowała Lewica (7,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.). "PSL nadal wisi pod progiem, ale poprawiło wynik z 4,2 proc. na 4,5 proc. poparcia. Nawet Polska 2025 zaliczyła progres, choć całe jej poparcie znajduje się w granicach błędu statystycznego" - zauważa.

Nowy sondaż partyjny. PiS nieznacznie zyskuję, Braun za Nową Lewicą

Drugie miejsce w stawce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 proc., a podium zamyka Konfederacja (13,4 proc.). Za to pod Lewicę – na piąte miejsce – spadła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,5 proc.).

"PiS urosło o 2,4 pkt proc., a Konfederacja Korony Polskiej straciła 1,7 pkt proc. względem sondażu przeprowadzonego w dniach 27-28 lutego" - zauważa gazeta. Sondaż IBRiS - jak podaje "Rz" - został przeprowadzony w dniach 27-28 marca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1067 respondentów.