33 proc. ankietowanych popiera rząd, 42 proc. jest mu przeciwnych, a 21 proc. wyraża obojętność – tak wynika z najnowszego, marcowego sondażu CBOS. Sondażownia odnotowała minimalny wzrost ocen premiera - 37 proc. badanych wyraża zadowolenie z faktu, że funkcję szefa rządu sprawuje Donald Tusk.

Jest nowy sondaż poparcia dla rządu

Z opublikowanego w piątek sondażu CBOS wynika, że poparcie dla rządu w marcu wyraziło 33 proc. respondentów - to oznacza spadek o 1 pkt proc. względem lutowego badania. 42 proc. badanych zadeklarowało się jako przeciwnicy rządu, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

21 proc. badanych stwierdziło, że odczuwa obojętność wobec Rady Ministrów (spadek o 1 pkt proc.), a zdania na ten temat nie ma 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Jak ankietowani oceniają działalność rządu?

Niewielkie wahania CBOS odnotował też w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat prac rządu wypowiada się obecnie 37 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast negatywną notę wystawia mu połowa Polaków (50 proc., wzrost o 2 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.).

Z badania wynika też, że 53 proc. respondentów pozytywnie ocenia politykę gospodarczą rządu (spadek o 1 pkt proc.), natomiast sceptycyzm wyraziło 51 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 pkt proc.).

Jak Polacy oceniają premiera Donalda Tuska?

Sondażownia odnotowała też poprawę notowań premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraziło w marcu 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast odsetek krytycznych opinii wyniósł 53 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 10 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (spadek o 2 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 r. na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. – CATI i 15,4 proc. – CAWI).