Trzeba spełnić dwa warunki, by w kwietniu otrzymać dopłatę roczną od państwa w wysokości 240 zł. To bonus dla pracowników będących uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Kto otrzyma dopłatę roczną? Ta na kontach musi pojawić się do 15 kwietnia.

Kto dostanie dopłatę roczną do PPK?

PPK to system dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania na przyszłość (głównie emeryturę), w którym pieniądze odkładają trzy strony jednocześnie: pracownik, pracodawca i państwo. W kwietniu czas na dopłaty od państwa: chodzi o dopłatę roczną w wysokości 240 zł za 2025 rok. W 2026 roku środki przeznaczone na dopłaty roczne od państwa (dla wszystkich uczestników PPK uprawnionych do ich otrzymania) to blisko 573 mln złotych. Dopłatę roczną otrzyma ponad połowa uczestników PPK.

Kto ją otrzyma? Trafi ona do uczestników PPK, którzy aktywnie oszczędzali przez ostatni rok. Oznacza to, że musieli być zapisani do PPK. To nie wszystko. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej od państwa jest zgromadzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy kwoty 979,86 zł. Odpowiada ona 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. W 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł.

Niższy limit obowiązuje pracowników oszczędzających w PPK, którzy korzystają z obniżonej składki (poniżej 2% wynagrodzenia za pracę), jednak dotyczy to jedynie osób osiągających niższe dochody. Wówczas wystarczy, że na swoim rachunku (lub rachunkach) w PPK zgromadzą kapitał w wysokości 25% tej kwoty, a więc 244,97 zł.

Przykład Środki w takiej wysokości mogą być zgromadzone na jednym lub na większej liczbie rachunków uczestnika PPK, jednak zawsze wypłacana jest jedna dopłata roczna.

Kto nie dostanie dopłaty rocznej do PPK?

Dopłaty rocznej nie otrzymają uczestnicy PPK, którzy:

nie byli zapisani do PPK przez cały ostatni rok,

ukończyli już 60 lat i rozpoczęli wypłatę środków z PPK,

nie zgromadzili na rachunku odpowiedniego kapitału,

korzystali z obniżonej składki, a otrzymywali pensję wyższą niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia.

W praktyce:

jeśli pracujesz cały rok i normalnie odkładasz składki: dostaniesz dopłatę

jeśli wpłaty są bardzo małe lub nieregularne: możesz jej nie dostać.

Ile pieniędzy co miesiąc trafia na rachunek PPK?

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych (to dane na koniec lutego 2026) należy 4,23 mln polskich pracowników. Każdy na swoim rachunku gromadzi inne kwoty, ponieważ rachunek zasilają wpłaty pracownicze oraz dopłaty pracodawcy, których wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia brutto. Wpłaty przekazywane są co miesiąc:

pracownik: wpłata 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego (+ dobrowolna wpłata w wysokości do 2 proc)

pracodawca: wpłata 1,5 proc (+dobrowolna wpłata do 2,5 proc).

Oprócz tego na rachunek PPK wpływa dopłata roczna od państwa (w wysokości 240 zł) oraz wpłata powitalna (po 3 miesiącach oszczędzania w PPK).