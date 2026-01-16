Deficyt w handlu zagranicznym Polski po listopadzie 2025 r. sięgnął 5,5 mld euro – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to pogorszenie salda obrotów towarowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co było efektem szybszego wzrostu importu niż eksportu.

W ujęciu wartościowym eksport wyniósł 336,2 mld euro i był o 2,8 proc. wyższy niż rok wcześniej, natomiast import osiągnął poziom 341,7 mld euro, rosnąc o 5,1 proc. rok do roku.

Po przeliczeniu na dolary amerykańskie deficyt handlowy wyniósł 6,1 mld USD. Eksport zwiększył się do 377,0 mld USD, co oznacza wzrost o 6,0 proc. rdr, podczas gdy import wzrósł do 383,1 mld USD, czyli o 8,4 proc. w ujęciu rocznym.

Wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2025 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego: