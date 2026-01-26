W 2025 r. polski rynek detaliczny wykazał odporność na zmienne warunki gospodarcze i utrzymał tendencję wzrostową. Szczególnie widoczny był wpływ sezonu świątecznego w grudniu, który wyraźnie podniósł miesięczną dynamikę sprzedaży.

Dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej

W grudniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, co oznacza znaczące przyspieszenie w stosunku do wzrostu o 1,9 proc. odnotowanego w grudniu 2024 r. W ujęciu miesięcznym, w porównaniu z listopadem 2025 r., sprzedaż detaliczna wzrosła aż o 12,5 proc., co wskazuje na silny impuls świąteczny oraz zwiększone zakupy konsumenckie w ostatnim miesiącu roku.

W skali całego 2025 r. (styczeń–grudzień) sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przewyższając dynamikę z 2024 r., która wyniosła 2,7 proc.. Dane te pokazują, że rok 2025 był okresem systematycznego wzrostu sprzedaży detalicznej, przy czym tempo wzrostu w grudniu było wyraźnie wyższe niż średnia roczna.

Sprzedaż detaliczna bez czynników sezonowych

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, wzrost sprzedaży detalicznej w grudniu 2025 r. wyniósł 4,7 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z listopadem odnotowano niewielki wzrost o 0,2 proc.. Takie dane uwzględniają naturalne wahania sezonowe i pozwalają lepiej ocenić rzeczywistą kondycję rynku.

Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych zatrudniających powyżej 9 osób. Przedsiębiorstwa zostały przypisane do określonych grup według przeważającego rodzaju działalności (PKD 2007), co oznacza, że zmiany dynamiki sprzedaży w poszczególnych kategoriach mogą wynikać nie tylko z rzeczywistego wzrostu lub spadku obrotów, ale także ze zmian organizacyjnych, takich jak połączenia firm czy zmiana profilu działalności. Nie ma to jednak wpływu na ogólną dynamikę sprzedaży detalicznej.

Źródło: GUS