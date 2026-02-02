Abonament RTV w 2026 roku – ile wynoszą opłaty?

Zgodnie z obowiązującymi stawkami w 2026 roku abonament RTV wynosi:

za radioodbiornik – 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie,

za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł rocznie.

To kwoty podstawowe, ale w praktyce można zapłacić mniej, jeśli wybierze się odpowiedni sposób regulowania należności.

Obniżka opłat za abonament RTV 2026

Największą zniżkę można uzyskać, płacąc abonament z góry za cały rok. Warunek jest jeden, opłatę trzeba wnieść do 25 stycznia 2026 roku. W takim przypadku obowiązuje 10-procentowa zniżka, co oznacza, za radioodbiornik zamiast 114 zł zapłacimy 102,60 zł, za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy zamiast 366 zł zapłacimy 329,40 zł. Jednak 25 stycznia już za nami, co nie oznacza, że zniżki przepadły.

Abonament RTV - opłać do 25 lutego, a dostaniesz zniżkę

Nie każdy chce lub może zapłacić za cały rok z góry. Dobra wiadomość jest taka, że zniżki obowiązują także przy opłatach za dłuższy okres niż jeden miesiąc. Kluczowa zasada jest taka sama:

opłatę trzeba wnieść z góry i zawsze do 25. dnia miesiąca.

Im dłuższy okres opłacimy jednorazowo, tym większa będzie oszczędność.

Za używanie odbiornika radiofonicznego, telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Przykładowo przy opłacie za radioodbiornik:

za 2 miesiące – 18,40 zł,

za 3 miesiące – 27,40 zł,

6 miesięcy – 54,10 zł,

za 9 miesięcy – 81,50 zł.

Przy opłatach za telewizor lub zestaw telewizor + radio:

za 2 miesiące - 59,20 zł,

za 3 miesiące – 87,80 zł,

za 6 miesięcy – 173,80 zł,

za 9 miesięcy – 261,60 zł.

Ważne: Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Jak zapłacić za abonament RTV?

W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:

w każdej placówce pocztowej,

telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),

drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,

w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV-COF, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:

w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

za pomocą Platformy Płatności - w celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko.

w formie elektronicznego przelewu bankowego - w przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych w 2026?

Nie każdy musi płacić abonament, ale w wielu przypadkach zwolnienie trzeba zgłosić. Z opłat zwolnieni są m.in.:

osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnienie obowiązuje z mocy prawa,

seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza ustawowego progu (około 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

osoby pobierające określone świadczenia socjalne.

Poza grupą 75+ większość osób musi złożyć oświadczenie i dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Brak zgłoszenia oznacza, że formalnie abonament nadal jest naliczany.