Decyzja KNF: zgody personalne i decyzje dla rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie

Karoliny Pietruk na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kościerzynie ,

, Bożeny Talik na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Żorach.

Ponadto KNF zatwierdziła zmianę depozytariusza w funduszu Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Funkcję tę będzie pełnić Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie.

Nowa instytucja płatnicza i przegląd sektora

KNF udzieliła również zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce OpenApp Pay z siedzibą w Warszawie. Jak wskazano w komunikacie, zezwolenie obejmuje m.in. prowadzenie rachunków płatniczych, realizację transakcji, wydawanie instrumentów płatniczych oraz obsługę płatności bezgotówkowych (acquiring).

Dodatkowo KNF zapoznała się z informacjami dotyczącymi:

wyników badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze domów maklerskich za 2025 r.,

podsumowania inspekcji na rynku ubezpieczeniowym w 2025 r.,

sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec grudnia 2025 r.

W głosowaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski oraz przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego.