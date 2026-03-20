Decyzja KNF: zgody personalne i decyzje dla rynku finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie
- Karoliny Pietruk na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Kościerzynie,
- Bożeny Talik na stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Żorach.
Ponadto KNF zatwierdziła zmianę depozytariusza w funduszu Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Funkcję tę będzie pełnić Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie.
Nowa instytucja płatnicza i przegląd sektora
KNF udzieliła również zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce OpenApp Pay z siedzibą w Warszawie. Jak wskazano w komunikacie, zezwolenie obejmuje m.in. prowadzenie rachunków płatniczych, realizację transakcji, wydawanie instrumentów płatniczych oraz obsługę płatności bezgotówkowych (acquiring).
Dodatkowo KNF zapoznała się z informacjami dotyczącymi:
- wyników badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze domów maklerskich za 2025 r.,
- podsumowania inspekcji na rynku ubezpieczeniowym w 2025 r.,
- sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec grudnia 2025 r.
W głosowaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski oraz przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego.