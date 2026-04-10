Decyzja Francji ws. transportu paliw

Opublikowana w piątek decyzja uchyla zakaz kursowania w weekend pojazdów transportowych o wadze powyżej 7,5 tony. Zwykle z zakazu zwolnione są tylko pojazdy dostarczające paliwo m.in. na stacje benzynowe przy autostradach, na lotniska i do portów.

Rząd wyjaśnił, że uchyla zakaz ze względu na znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma zapewnienie ciągłości dystrybucji paliw na stacjach benzynowych. Trzeba „zapobiec wszelkiemu ryzyku zakłóceń w zaopatrzeniu w paliwa na stacjach w kontekście konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie” - dodano w komunikacie.

Na ilu stacjach brakuje paliwa?

Minister gospodarki Roland Lescure powiedział w czwartek, że na około 13 proc. stacji brakuje benzyny, gdy są one znów zaopatrywane. Po minionym weekendzie, na który przypadły Święta Wielkanocne, wskaźnik ten wzrósł do 20 proc.

Na godz. 18 w piątek zapowiedziano wystąpienie premiera Sebastiena Lecornu poświęcone wnioskom z kryzysu energetycznego.

Agencja AFP poinformowała w piątek, że grupa ministrów będzie brać udział w pracach nad przyszłym planem elektryfikacji, który pozwoliłby Francji zmniejszyć zależność od importowanych surowców energetycznych.

Z Paryża Anna Wróbel