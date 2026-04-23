Ważne dane gospodarcze dla Polski. Analitycy są zaskoczeni

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:09
Główny Urząd Statystyczny podał dziś dane o sprzedaży detalicznej za marzec 2026 roku. Wyniki zaskoczyły nawet najbardziej optymistycznie nastawionych analityków i ich prognozy. Jest lepiej, niż myślano.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 18,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 9,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,9 proc. i o 15,5 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:

marzec

marzec

luty

luty

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

8,7

18,1

5,0

-5,6

pojazdy mechaniczne

7,7

24,6

2,7

2,6

paliwa

16,2

19,0

10,2

2,5

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

4,3

14,0

0,2

-8,5

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

10,1

8,2

5,5

-7,2

odzież, obuwie

13,6

42,1

0,8

-25,8

meble, AGD, RTV

7,9

23,0

7,2

-9,8

prasa, książki

1,1

22,1

-9,3

-12,3

pozostałe

15,1

15,2

9,4

0,7

Źródło: GUS
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWażne dane gospodarcze dla Polski. Analitycy są zaskoczeni »
Powiązane
Będziemy płacić w Polce gotówką po nowemu. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
Będziemy płacić w Polce gotówką po nowemu. Te zmiany wywrócą dotychczasowe zasady
Caucasian,Business,Man,Trader,Businessman,Analyst,Writing,Document,In,Night
Odroczenie terminu płatności składek ZUS. Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?
To przełom? Największe w Europie złoże metali ziem rzadkich trafi w ręce państwa
To przełom? Największe w Europie złoże metali ziem rzadkich trafi w ręce państwa
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
ognisko, grzywna, działka, kara, zakaz,
Koniec z rozpalaniem ogniska na własnym gruncie. Wystarczy zgłoszenie sąsiada
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy omijają ten odcinek szerokim łukiem
Nie chcą jeździć autostradą. Kierowcy omijają ten odcinek szerokim łukiem
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Koniec z budową autostrad. Szybkie drogi w Polsce już są
Koniec z autostradami. Rząd stawia na obwodnice. Planuje też korektę na wschodzie
