Drugi rok z rzędu poprawiła się nota uzyskana przez Polskę. Obecnie na skali od zera do stu punktów nasz kraj jest oceniany na 69,7 pkt, co lokuje nas w gronie „umiarkowanie wolnych” gospodarek, od „zasadniczo wolnych” dzieli nas jedynie 0,3 pkt. To połowa dystansu, jaki został odrobiony w porównaniu z poprzednią edycją zestawienia.