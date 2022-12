Moskwa, na własną prośbę wpełzająca pod chiński but, nadal ma jednak przyjaciół. Nie chodzi nawet o Alaksandra Łukaszenkę, bo ten robił, co mógł, by nie dać się zagonić do aktywniejszego udziału w wojnie przeciwko Ukrainie . Ani o Kim Dzong Una, bo i on nieco zdystansował się od Moskwy. Na pierwszy plan wysunął się Iran – jako dostawca newralgicznego sprzętu wojskowego zainteresowany drogą na skróty do zapasów wzbogaconego uranu i głowic nuklearnych. Stopniowo kształtowała się nam więc nowa „oś zła”. Na pociechę – co prawda zbrojna po zęby, ale coraz biedniejsza.