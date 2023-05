Reklama

W wystąpieniu we włoskim MSZ na konferencji na temat celów zrównoważonego rozwoju szef FAO położył nacisk na to, jak ważne jest, by poszczególne kraje podjęły poważne polityczne zobowiązanie na rzecz ich osiągnięcia. Dodał, że zapowiedziany na lipiec w Rzymie szczyt na temat bezpieczeństwa żywnościowego będzie okazją do podjęcia wspólnych działań.

Miliony ludzi w 80 krajach żyją „na skraju głodu”

„Żaden rząd nie może działać sam w obliczu wielkich wyzwań dotyczących całej planety” - podkreślił.

Dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywnościowego Cindy McCain mówiła zaś, że miliony ludzi w 80 krajach żyją „na skraju głodu”, także z powodu zmian klimatycznych.

Ta sytuacja, zaznaczyła, „przyczynia się do podsycania konfliktów i napięć społecznych”.

Wyraziła przekonanie, że potrzebne są zdecydowane działania, by „przystosować się do zmian klimatycznych”.