I znowuniektórzy kierowcy dostaną po kieszeniach. Opracowane przez resort infrastruktury rozporządzenie, już klepnięte przez rząd, przewiduje rozszerzenie z początkiem listopada sieci dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna. Chodzi o drogi lub odcinki dróg klasy A (autostrady) i S (ekspresowe).

Kto dostanie po kieszeniach

Nowe przepisy obejmą wyłącznie pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy. Lepsza wiadomość jest taka, że nie ma planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.

Skąd te zmiany?

Do rozszerzenia sieci dróg płatnych zobowiązał się poprzedni rząd. Działanie zostało zaplanowane i zgłoszone jako jedno z tych, które Polska zamierza podjąć w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

— Do tego działania zobowiązali się nasi poprzednicy w ramach realizacji kamienia milowego KPO. Rozszerzenie sieci dróg płatnych jest kontynuacją polityki obejmowania od roku 2011 nowo wybudowanych dróg opłatą elektroniczną – tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sieć nie była rozszerzana od 2017 roku, a od tego czasu w Polsce oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg krajowych – autostrad i dróg ekspresowych. Co istotne, wpływy z opłat za przejazd pojazdów ciężkich i autobusów trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa nowych dróg i remonty istniejącej sieci —wskazujeminister.

Już ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną

Opłata jest oparta na zasadach „korzystający płaci” oraz „zanieczyszczający płaci” – stawki za przejazd są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin.

Długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to około 1,6 tys. km. Obecnie opłaty są pobierane na blisko 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii. Po rozszerzeniu sieci będziemy mieć więc w Polsce ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną.

Pobór opłat w systemie e-TOLL odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drodze.

Rozszerzenie płatnych odcinków dróg. Oto ich lista

Według komunikatu kancelarii premiera, rozszerzenie opłatami elektronicznymi obejmie następujące odcinki: autostradę A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalskich Południe – węzeł Pyrzowice; autostradę A2 na odcinku węzeł Lubelska – Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W); drogę ekspresową S1 na odcinku Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) – Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S); drogę ekspresową S2 na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska.

Drogę ekspresową S3 na odcinkach: węzeł Parłówko – węzeł Miękowo, węzeł Skwierzyna Południe – węzeł Międzyrzecz Południe, węzeł Nowa Sól Zachód – węzeł Bolków.

Drogę ekspresową S5 na odcinkach: węzeł Bydgoszcz Północ – węzeł Gniezno Południe, węzeł Poznań Zachód – węzeł Rydzyna, węzeł Korzeńsko – węzeł Wrocław Północ.

Drogę ekspresową S6 na odcinkach: węzeł Goleniów Północ – węzeł Nowogard Zachód, węzeł Nowogard Wschód – węzeł Koszalin Wschód, węzeł Bożepole Wielkie – węzeł Gdynia Wielki Kack.

Drogę ekspresową S7 na odcinkach: węzeł Żuławy Zachód – węzeł Elbląg Zachód, węzeł Miłomłyn Południe – węzeł Olsztynek Zachód, węzeł Rączki – węzeł Płońsk Północ, węzeł Tarczyn Południe – węzeł Głuchów, węzeł Radom Północ – węzeł Skarżysko-Kamienna Południe, węzeł Kielce Południe – węzeł Jędrzejów Północ, węzeł Jędrzejów Wschód – węzeł Wodzisław, węzeł Kraków Nowa Huta – węzeł Kraków Przewóz, Lubień (dawne połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Zabornia.

Drogę ekspresową S8 na odcinkach: węzeł Radziejowice – węzeł Paszków, węzeł Marki – węzeł Radzymin Południe, węzeł Wyszków Północ – węzeł Brok, węzeł Podborze – węzeł Zambrów Zachód, węzeł Mężenin – węzeł Jeżewo.

Drogę ekspresową S10 na odcinku węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo; drogę ekspresową S11 na odcinkach: Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) – Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11), węzeł Mieszków – węzeł Jarocin, węzeł Ostrów Wielkopolski Północ – Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11), Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) – węzeł Baranów.

Drogę ekspresową S12 na odcinku węzeł Puławy Zachód – węzeł Kurów Zachód; drogę ekspresową S16 na odcinku węzeł Olsztyn Południe – węzeł Olsztyn Wschód; drogę ekspresową S17 na odcinkach: węzeł Lubelska – Michałówka (dawne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W), węzeł Garwolin Południe – węzeł Kurów Zachód.

Drogę ekspresową S19 na odcinkach: węzeł Lublin Węglin – Stobierna (dawne połączenie z drogą krajową nr 19), węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe.

Drogę ekspresową S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Olsztyn Południe; drogę ekspresową S61 na odcinkach: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe, węzeł Kolno – węzeł Ełk Południe, węzeł Kalinowo – węzeł Raczki, węzeł Suwałki Południe – węzeł Suwałki Północ