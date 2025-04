Obwodnica Zawiercia i Poręby to wybawienie dla mieszkańców tych miejscowości, przez które dziennie przejeżdża nawet cztery tysiące tirów i innych samochodów ciężarowych. Uciążliwy ruch tranzytowy prowadzący przez centra tych miast powoduje pękanie ścian w domach i sprawia, że mieszkańcy na co dzień zmagają się z nieustannym hałasem. Oddanie do użytku nowej obwodnicy Zawiercia ma szansę znacząco poprawić tę sytuację.

Obwodnica Zawiercia i Poręby to także wytchnienie dla kierowców. Jak poinformował katowicki oddział GDDKiA w serwisie X: oddanie do ruchu obwodnicy Poręby i Zawiercia umożliwi ominięcie niebezpiecznych miejsc w centrum Zawiercia. Tym samym pozwoli kierowcom na komfortową jazdę i ograniczy zdarzenia drogowe na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.

Obwodnica Zawiercia i Poręby - blisko 17 kilometrów nowej trasy

Na zdjęciach zrobionych z lotu ptaka widać już niemal ukończony odcinek trasy, która łącznie ma 16,6 kilometrów. Nowa trasa po stronie wschodniej połączy się z istniejącą obwodnicą Siewierza, a jej koniec zaplanowano w dzielnicy Kromołów w Zawierciu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa węzły drogowe: Kuźnica – na przecięciu z drogą wojewódzką nr 796 oraz Kromołów – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791.

Tak wygląda nowa obwodnica Zawiercia i Poręby

Obwodnica Zawiercia i Poręby to nowy dwujezdniowy odcinek DK78 z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Oprócz samej jezdni wykonano też:

dwa węzły drogowe (Kuźnica i Kromołów);

dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie;

przejazdy oraz wjazdy awaryjne na DK78;

obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią;

system odwodnienia;

urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni i ogrodzenie DK78;

oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Obwodnica Zawiercia i Poręby jest już prawie gotowa

To już ostatnie „asfalty” na I odcinku obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Podczas realizacji tej ponad 16-kilometrowej inwestycji ułożono blisko 250 tys. ton masy bitumicznej. Do ułożenia mamy jeszcze warstwę ścieralną na 200-metrowym odcinku na DW791 oraz pojedyncze odcinki na drogach dojazdowych - informowała 3 kwietnia na oficjalnym profilu na Facebooku GDDKiA.

Oddanie I odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby to pierwszy etap kompleksowej modernizacji DK78, na który składa się pięć obwodnic o łącznej długości ponad 61 km, rozbudowa odcinka Wodzisław – Rybnik o długości ponad 5,8 km oraz odcinka Pradła – Irządze o długości ponad 5,8 km oraz budowa nowego mostu.

Obwodnica Zawiercia i Poręby to dopiero początek

Kontynuacją budowanej od marca 2022 roku obwodnicy Zawiercia i Poręby będzie drugi odcinek, czyli trasa od Kromołowa do Żerkowic. Wykonawcą została firmą Polaqua z Piaseczna, z którą podpisano umowę na realizację blisko 7,5-kilometrowego odcinka, którego koszt wyniesie ponad 234 miliony złotych. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, została wydana 12 stycznia 2024 roku. Nowa trasa będzie rozpoczynać się na węźle Kromołów (część pierwszego etapu inwestycji), a zakończy się rondem w Żerkowicach – realizowanym w ramach obwodnicy Kroczyc. Wykonawca zakończył już prace związane z usuwaniem drzew i przystąpił do robót ziemnych. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane trudności, zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2028 roku.

Kiedy obwodnica Zawiercia i Poręby będzie gotowa?

Pierwotnie budowa pierwszego odcinka obwodnicy Zawiercia i Poręby miała zostać zakończona w kwietniu 2023 roku, jednak inwestycja miała opóźnienia już na starcie. Umowę z wykonawcą, Grupą Mirbud, podpisano pod koniec 2019 roku, jednak decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej otrzymano dopiero w lutym 2022 roku.

Prace rozpoczęły się w marcu 2022 roku i, jak poinformował katowicki oddział GDDKiA w serwisie X, termin umowny zakończenia inwestycji przypada na 25 kwietnia 2025 roku.