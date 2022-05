Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Chinach spadły, co wskazuje, że surowa polityka rządu Covid Zero powoduje upadek drugiej co do wielkości gospodarki na świecie i pomaga wyjaśnić większe niż oczekiwano cięcia kluczowych stóp procentowych.

W USA silniejsza sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumenci nie są jeszcze zniechęceni przez rosnącą inflację, chociaż zwiększone poleganie na kartach kredytowych może studzić optymizm. Wielka Brytania cierpi z powodu najgorszej presji inflacyjnej od 40 lat. Reklama W pierwszym kwartale rosyjski produkt krajowy brutto rósł wolniej, ograniczony początkowymi skutkami sankcji. Bank centralny Rosji szacuje, że w tym roku rosyjska gospodarka skurczy się nawet 10 proc.. Reklama Oto niektóre z wykresów, które pojawiły się w tym tygodniu w agencji Bloomberg na temat najnowszych wydarzeń w światowej gospodarce: Azja Chińska gospodarka płaci cenę za krajową politykę Covid Zero, a produkcja przemysłowa i wydatki konsumentów spadają do najniższych poziomów od początku pandemii. Analitycy ostrzegają, że nie widać oznak szybkiego ożywienia. Chińskie banki obniżyły główną stopę procentową dla kredytów długoterminowych o rekordową kwotę. Obniżyło to koszty kredytów hipotecznych i może pomóc w przeciwdziałaniu słabemu popytowi na kredyty spowodowanemu załamaniem się rynku nieruchomości i blokadami związanymi z Covid. Według oświadczenia Ludowego Banku Chin, pięcioletnia stopa procentowa kredytu (odniesienie dla kredytów hipotecznych) została obniżona do 4,45% z 4,6%. Rząd Japonii zatwierdził dodatkowy budżet w wysokości 2,7 biliona jenów (21 miliardów dolarów) na pomoc gospodarstwom domowym i firmom dotkniętym wyższymi cenami, ponieważ rząd szukał poparcia przed kluczowymi letnimi wyborami. Świat Więzi, które łączą globalną gospodarkę i dostarczają towary na całym świecie, rozwiązują się w przerażającym tempie. Inwazja Rosji na Ukrainę i blokady Covid Zero w Chinach zakłócają łańcuchy dostaw, hamują wzrost i popychają inflację do czterdziestoletniego maksimum. Politycy, ekonomiści i inwestorzy zgromadzili się w tym tygodniu na forum gospodarczym Ameryki Łacińskiej w Panamie. W środę 101 statków czekało na swoją kolej na 40-milową podróż przez Kanał Panamski. To o sześć więcej niż średnia w tym roku, według danych zebranych przez Bloomberg. Prawdziwy korek jest jednak w na rynku gazu ziemnego. Przewidywany czas oczekiwania na tankowce LNG, które chcą przepłynąć z Oceanu Spokojnego na Morze Karaibskie, wynosi 15 dni, według danych Panama Canal Authority – dwukrotnie więcej niż dotychczasowa średnia w tym roku. USA Ostatnie wzrosty ogólnej sprzedaży detalicznej w połączeniu z solidnymi raportami o zarobkach detalistów zapowiadają silną konsumpcję w drugim kwartale i sugerują, że konsumenci nie są jeszcze zniechęceni przez wyższą inflację. Ale szaleństwo wydatków – napędzane ostatnio przez zwiększone korzystanie z kart kredytowych – może nie trwać długo. Koszty obsługi zadłużenia w USA zmieniają kurs bardzo powoli. Ale to się dzieje teraz – i z punktu widzenia Waszyngtonu nowy kierunek jest zły. Koszty obsługi długu idą w górę. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły o blisko 3 proc., dwukrotnie więcej niż na koniec ubiegłego roku. W lipcu, kiedy CBO opublikował swoją ostatnią prognozę, nie spodziewał się, że rentowności osiągną ten poziom do około 2027 roku. Europa Inflacja w Wielkiej Brytanii, najgorsza od 40 lat, szybko staje się kryzysem zarówno dla rządu premiera Borisa Johnsona, jak i Banku Anglii. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 9 proc. w ciągu roku do kwietnia. To najszybsze tempo od marca 1982 r. Rynki wschodzące Bank centralny Republiki Południowej Afryki podniósł w tym tygodniu koszty finansowania zewnętrznego najbardziej od ponad sześciu lat, podczas gdy Egipt dokonał największej podwyżki od prawie pół dekady, aby poradzić sobie z gwałtownie rosnącą inflacją. Filipiński bank centralny podniósł swoją kluczową stopę po raz pierwszy od 2018 roku, a Paragwaj podniósł swój benchmark do najwyższego poziomu od ponad dekady. Wzrost gospodarczy Rosji spowolnił w pierwszym kwartale, odzwierciedlając początkowy wpływ sankcji nałożonych po inwazji prezydenta Władimira Putina na Ukrainę. TL