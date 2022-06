Rosja dostarczała 27 proc. ropy importowanej do UE i otrzymywała około 400 miliardów euro rocznie od krajów członkowskich.

Reklama

Jak pokazuje wykres statista.com wykorzystujący najnowsze dane ONZ Comtrade, łączny efekt gospodarczy wstrzymania importu UE jest znaczący. Nawet biorąc pod uwagę tylko kraje znajdujące się na szczycie listy, w przypadku całkowitego zakazu importu ropy, zniknęłoby ponad 40 proc. wartości handlowej rosyjskiego eksportu ropy. Jednak w najbliższym czasie pakiet sankcji będzie nieco mniej dotkliwy, ale i tak pokaźny. "Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. To maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.