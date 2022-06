Reklama

Po osłabieniu wzrostu akcji kredytowej w kwietniu do najgorszego poziomu od prawie pięciu lat, kilka wskaźników sugeruje, że dane za maj nie będą dużo lepsze. Sprzedaż mieszkań nadal spada, co wskazuje na brak apetytu na kredyty hipoteczne i przytłumiony popyt na kredyty wśród deweloperów i sektorów powiązanych z branżą nieruchomości. Walcząc o znalezienie wystarczającej liczby klientów, banki wymieniają się rachunkami tylko po to, aby spełnić wymogi regulacyjne dotyczące kredytów korporacyjnych.

Reklama

Skutki polityki Covid-zero

Niechęć do pożyczania wynika w dużej mierze z niepewności co do wprowadzanych przez chiński rząd ograniczeń ws. Covid-19 i tego, czy przyszłe epidemie mogą prowadzić do powtarzających się blokad, takich jak ta, która na kilka tygodni sparaliżowała działalność w Szanghaju. Firmy musiały wstrzymać produkcję i zlikwidować miejsca pracy, a ich dochody i zyski zanurkowały. Wiele firm wstrzymuje przez to plany ekspansji.

„Niemrawy popyt na kredyty wskazuje na pogorszenie oczekiwań podmiotów rynkowych i spowolnienie ekspansji biznesowej” – powiedział Xing Zhaopeng, starszy strateg ds. Chin w Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Xing Zhaopeng uważa też, że taka sytuacja sugeruje, że odbicie gospodarcze w Chinach może być słabe nawet w trzecim kwartale, jako że wiele działań inwestycyjnych może rozpocząć się dopiero po zabezpieczeniu kredytów.

Presja na kredyty

Taki scenariusz stanowi wyzwanie dla decydentów, którzy naciskają na banki, aby pożyczały więcej. Ludowy Bank Chin zapowiedział pożyczkodawcom w zeszłym tygodniu, aby „poszli na całość” w celu zwiększenia akcji kredytowej. Bank centralny wymusił na bankach obniżenia oprocentowania kredytów hipotecznych i wezwał je do stabilizacji akcji kredytowej w sektorze nieruchomości.

W rezultacie system finansowy jest zalany gotówką, a wszelkie próby łagodzenie polityki pieniężnej przez bank centralny – takie jak obniżki stóp procentowych i zastrzyki płynności – prawdopodobnie okażą się mniej skuteczne w pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

Oto cztery wykresy, które pokazują, że popyt na kredyty w Chinach prawdopodobnie pozostał słaby w maju, nawet w obliczu słabnącej epidemii Covid-19 i ponownego otwierania największych miast po lockdownach.

Nierównowaga między podażą a popytem

Spadek oprocentowania krótkoterminowych pożyczek międzybankowych jest jednym ze znaków świadczących o tym, że banki nie pożyczają zbyt wiele firmom.

Oprocentowanie przelewów akceptów bankowych z terminem zapadalności w ciągu miesiąca spadło do 0,01 proc. na początku poprzedniego tygodnia. To już czwarty raz od grudnia, kiedy kurs zbliżył się do zera pod koniec miesiąca, wynika z danych Shanghai Commercial Paper Exchange.

Stopa bliska zeru oznacza, że kupujące banki nie proszą o prawie żadne rabaty, ponieważ starają się spełnić wymagania regulatorów, aby pożyczać więcej, nawet jeśli firmy nie pożyczają.

„Zbliżona do zera stopa procentowa pokazuje, że nierównowaga między podażą kredytu a popytem pozostaje olbrzymia”, powiedział Wang Yifeng, główny analityk bankowy w Everbright Securities Co.

Dług korporacyjny

Firmy również nie są zainteresowane sprzedażą długu. Według danych zebranych przez Bloomberg, liczba wyemitowanych obligacji korporacyjnych po raz pierwszy od siedmiu miesięcy w maju spadnie o 102 miliardy juanów (15,3 miliarda dolarów). Oznacza to, że spłacono więcej długu niż pożyczono.

Spadek przyszedł nawet wtedy, gdy spadły koszty. Na początku tego miesiąca rozpiętość trzyletnich obligacji korporacyjnych o ratingu AA względem obligacji rządowych osiągnęła najwęższy poziom od 2007 r.

Spadek na rynku nieruchomości

Władze Chin podjęły bardziej skoordynowane kroki w celu pobudzenia aktywności pożyczkowej na rynku nieruchomości. LBCh obniżył w tym miesiącu oprocentowanie kredytów hipotecznych o rekordową wartość, a banki ścięły pięcioletnią stopę oprocentowania kredytów hipotecznych, co spowodowało spadek oprocentowania kredytów mieszkaniowych aż o 35 punktów bazowych. Władze powiedziały również, że będą wspierać uzasadnione potrzeby mieszkaniowe, a coraz więcej miast łagodzi ograniczenia zakupu domów poprzez obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych, umożliwiając mieszkańcom innych miast kupowanie domów.

Nadpłynność finansowa

System bankowy jest pełen gotówki. Stopa wykupu overnight – główny miernik kosztów pożyczek międzybankowych – utrzymuje się poniżej 2 proc. przez ponad dwa miesiące, najdłużej od dwóch lat.