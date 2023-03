Eksport towarów z Polski wzrósł o 10,9 proc. r/r do 26 809 mln euro w styczniu 2023 r., zaś import wzrósł o 3,1 proc. r/r do 25 584 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 225 mln euro wobec 2 716 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

Reklama

"Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w styczniu 2023 r. wyniosła 125,9 mld zł, a importu 120,2 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów odpowiednio o 14,3 proc. i 6,3 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Styczeń 2023 r. był więc trzecim kolejnym miesiącem kiedy wartość eksportu rosła szybciej niż importu. Tym razem różnica ta okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po osiemnastu miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Obserwowana obecnie poprawa salda następuje w warunkach wyraźnego obniżenia nominalnych i realnych dynamik eksportu i importu" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Największy wpływ na wzrost wartości eksportu w styczniu 2023 r. miało dalsze znaczące zwiększenie sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej. Duże wzrosty eksportu odnotowano w przypadku aut osobowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz części motoryzacyjnych. Wysokie były także dynamiki eksportu żywności oraz paliw; na co duży wpływ miały wyższe ceny w porównaniu z rokiem poprzednim, wskazano także.

Reklama

Z kolei w imporcie kontynuowany był wzrost wartości paliw, chociaż ich dynamika kształtowała się wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w 2022 roku, podał bank centralny

(ISBnews)