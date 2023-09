Opinię Juliane Kokott, rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE, poznaliśmy w ubiegły czwartek, 21 września 2023 r. Wyrok samego TSUE jeszcze nie zapadł, sprawa ma sygnaturę C-442/22.

Rzecznik zastrzegła, że przedsiębiorca powinien sam zapłacić VAT z pustych faktur, jeżeli ponosi winę za niewłaściwy nadzór nad nieuczciwym pracownikiem. Istotne jest więc, czy można mu przypisać dobrą wiarę, czy współwinę. Dobra wiara jest – zdaniem Juliane Kokott – wykluczona, jeśli pracodawca wiedział o działaniach swojego pracownika i nie interweniował, mimo że mógł. W takiej sytuacji firma może być uznana za wystawcę faktury w rozumieniu art. 203 unijnej dyrektywy VAT.

Nie tylko pracownik

Nieuczciwi bywają jednak nie tylko pracownicy we własnej firmie. Oszustwa zdarzają się też po stronie zamawiającego, gdy ten podszywa się pod legalnie działającą firmę. Co w takiej sytuacji? Czy przedsiębiorca, który w dobrej wierze wyda towar oszustowi, poniesie za to odpowiedzialność podatkową? Tego problemu również dotychczas nie rozstrzygnęły jednoznacznie wyroki TSUE.

