Po równo sześciu miesiącach od utworzenia rządu Donalda Tuska DGP analizuje najważniejsze decyzje w obszarze strategicznych inwestycji. Przyglądamy się działaniom wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, infrastrukturze portowej, zmianom w zbrojeniówce i energetyce. Czysta polityka i czas kampanii przesunęły na daleki plan kwestie, które mogą zdecydować o tempie rozwoju państwa w następnych dekadach. Rząd w tym obszarze dopiero się rozkręca. Część projektów odziedziczonych po PiS ma jednak poważne szanse na realizację. To co niepokoi, to fakt, że żadne dodatkowe pieniądze nie zostały przeznaczone na inwestycje w zbrojeniówkę. Mimo deklaracji premiera o wchodzeniu w „czas przedwojenny”.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ