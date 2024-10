Wsparcie dla magazynów energii w Polsce

Polski program zakłada wsparcie dla budowy magazynów energii elektrycznej o pojemności nie mniejszej niż 5,4 GWh. Środki na jego realizację będą pochodzić częściowo z funduszu modernizacyjnego i częściowo z Funduszu Odbudowy.

Dzięki inwestycjom Polska ma ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz ułatwić integrację odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Finansowanie i wsparcie dla firm budujących magazyny

Program - jak podała KE - będzie wspierał budowę magazynów energii o pojemności co najmniej 4 MWh. Na pomoc będą składały się dotacje i pożyczki. Łączna kwota dotacji i pożyczek nie może przekraczać 45 proc. kosztów inwestycji, przy czym limit ten można zwiększyć do 65 proc. w przypadku pomocy dla małych przedsiębiorstw i do 55 proc. w przypadku pomocy dla średnich przedsiębiorstw.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)