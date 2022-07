Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Maląg była pytana m.in. o czternastą emeryturę. "W tym roku czternasta emerytura będzie wypłacana wcześniej niż w ubiegłym roku" – powiedziała. Jak wyjaśniła, "patrząc na wysoką inflację, została podjęta decyzja, że wypłacamy ją od 25 sierpnia".

Maląg poinformowała także, że "wysokość tego świadczenia to minimalna emerytura, czyli na rękę będzie to 1217 zł dla tych osób, które otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości, ponieważ przy czternastej emeryturze jest kryterium dochodowe". Wskazała, że "kryterium dochodowe wynosi 2900 zł". "Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wtedy, aby większa grupa była objęta świadczeniem, zostanie zastosowany mechanizm +złotówka za złotówkę+" - wyjaśniła.

Jak powiedziała, "szacujemy, że świadczeniem tym będzie objętych ok. 9 milionów emerytów, a w pełnej wysokości uzyska je blisko 8 milionów emerytów i rencistów".

Szefowa MRiPS odniosła się również do waloryzacji emerytur. "Jeśli chodzi o przyszłoroczną waloryzację, to na ten moment wynosiłaby ona ok. 9,6 proc." – poinformowała. Zastrzegła jednak, że "spodziewamy się, że ona będzie wyższa, gdyż zapewne wskaźnik inflacji średniorocznej będzie wyższy niż 9,6 proc". "Szacujemy na ten moment, że minimalna emerytura w przyszłym roku będzie wynosiła co najmniej ok. 1450 zł" – podkreśliła. Zaznaczyła jednak, że "ostateczny kształt waloryzacji będziemy znali w połowie lutego przyszłego roku".

Autorka: Anna Kruszyńska